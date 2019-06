Cembre produce di più in Italia, ma la sfida è spingere i ricavi esteri

Dagli Usa alla Cina. Qui il gruppo, finora, ha un accordo con un solo grossista importatore. La volontà di Cembre, che oltre al settore ferroviario punta a spingere i prodotti del segmento utensili e della siglatura industriale, è quello di definire ulteriori intese. In tal senso l’azienda ha al vaglio diverse ipotesi.

Infine la Germania. Nello Stato europeo la società italiana, da tempo, è presente con la sua controllata Cembre Gmbh che opera, soprattutto, nelle soluzioni per il settore ferroviario e dei trasporti su rotaia. Nel maggio 2018, va ricordato, è stata acquisita Ikuma. Una realtà che svolge la sua attività nel comparto del materiale elettrico e ha tra i suoi clienti i distributori di tali prodotti. Si tratta di un segmento commerciale in cui Cembre era poco presente. Ecco quindi che la multinazionale tascabile punta a sfruttare le sinergie tra le due realtà: dal cross selling alle maggiori efficienze (entro la fine del 2019 il sistema informatico di Ikuma sarà uniformato a quello di Cembre). Il tutto per spingere il business tedesco che, nel suo complesso, è previsto in crescita a fine anno. Ciò detto l’operazione dovrà contribuire anche al rilancio dell’attività specifica di Cembre Gmbh (che è la formale acquirente di Ikuma). La controllata nel 2018, e nel primo “quarter” del 2019, ha visto le sue vendite calare. In Aprile e Maggio però, viene indicato, c’è stata una ripresa e si confida di migliorare la performance della filiale nella seconda parte dell’anno.

La guerra dei dazi

Sennonché il risparmiatore, a fronte della strategia di maggiore internazionalizzazione, ricorda la guerra commerciale voluta da Washington contro Pechino. Una battaglia dei dazi che, è il timore, rischia di danneggiare il business di Cembre. La società rigetta il dubbio e, anzi, sottolinea che la “trade war” è per lei un beneficio. Le nuove tariffe, viene spiegato, incidono sulle soluzioni cinesi esportate negli Stati Uniti. Si tratta di prodotti, dice sempre Cembre, che, configurando finanche forme di concorrenza sleale, hanno costi di produzione inferiori. Quindi conclude la società italiana, anch’essa esportatrice verso gli Usa, la “trade war” non è uno svantaggio. Tutt’altro. Ciò detto, però, può ulteriormente obiettarsi che lo scontro commerciale penalizza le società occidentali, compresa Cembre, che puntano ad aumentare la presenza nel Paese del Dragone. Non è così, ribatte il gruppo italiano. La clientela di quel mercato, nei segmenti in cui l’azienda vuole crescere, richiede prodotti di alta qualità. Una condizione che le realtà locali non sono in grado di soddisfare.

I programmi commerciali