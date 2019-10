Cene insolite, ad Alba per gustare tartufi e luoghi storici

1' di lettura

Una novità della 89a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba sono le «Cene Insolite», occasioni per scoprire luoghi storici di Alba attraverso cene d’eccellenza cucinate da cuochi stellati provenienti da tutta Italia. Prossimi appuntamenti (gli altri sono stati tutti esauriti, con grande soddisfazione di curiosi e gourmet) venerdì 1 novembre con Christian e Manuel Costardi al Centro Studi Beppe Fenoglio e venerdì 22 novembre (ore 19.30) con lo chef Philippe Léveillé al Palazzo Comunale di Alba. E ci sono anche le attese Ultimate Truffle Dinner, in Sala Beppe Fenoglio, per gustare il meglio della gastronomia mondiale cucinata a quattro mani cuochi del territorio: il 14 novembre di scena gli chef Davide Palluda e Maurilio Garola (S.Sa).