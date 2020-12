Censimento, italiani sotto la soglia di 60milioni. Età media 45 anni e 5 anziani per ogni bambino Il Rapporto demografico 2018-19: 59,6 milioni (+0,3% rispetto al 2011). Per i demografi la situazione è stazionaria. La spinta degli stranieri alla crescita si è fermata di Davide Colombo

Una popolazione che non cresce più e che invecchia. È una fotografia scontata quella che ci offre Istat con il Censimento 2018/2019, il primo della nuova serie dei censimenti permanenti che d'ora in avanti permetterà all'Istituto una diffusione annuale dei risultati. Tranne la novità che già a fine 2018 eravamo scesi sotto la soglia dei 60 milioni, visto che rispetto all’ultimo censimento la popolazione residente è scesa a 59.816.673, con un saldo inferiore ai primi calcoli di oltre 124mila cittadini.

Rispetto al 2011, ultimo anno in cui s'è effettuato un Censimento di tipo tradizionale, la popolazione è cresciuta dello 0,3%, 207.774 individui in tutto, passando da 59.443.744 a 59.641.488 residenti.

Una mini-crescita (i demografi parlano in realtà di popolazione stazionaria) che incorpora la perdita di 175mila individui (-0,3%) registrata proprio nell'ultimo biennio. A questo “stallo” hanno contribuito gli arrivi di cittadini stranieri. Nei nove anni in questione mentre i cittadini italiani diminuivano di 800mila unità (-1,5%) gli stranieri aumentavano di circa un milione (+25,1%), senza considerare che sono più di 1 milione le acquisizioni di cittadinanza nel periodo 2012-2019 e che già al Censimento del 2011 i cittadini italiani per acquisizione erano quasi 700mila.

Settant'anni di Censimenti

L'anno prossimo si celebreranno i settant'anni dal primo Censimento della Repubblica, quello del 1951. Occasione unica per un flashback nazionale: in quell'anno eravamo 47,5 milioni, sessanta anni dopo, nel 2011, 12 milioni in più. Poi, come detto, siamo entrati in stallo: negli ultimi otto anni solo 200mila residenti in più.

Un lungo periodo di non crescita si era registrato anche tra il 1981 e il 2001, con una popolazione in aumento di poche decine di migliaia, poi sono seguiti gli anni delle più intense immigrazioni, tra il 2001 e il 2011, quando il tasso di crescita annuo era stabilmente sopra il 4% e i residenti sono cresciuti di quasi 2,5 milioni.