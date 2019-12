Censis: ceto medio compresso tra burocrazia, debiti Pa e giustizia lumaca L’indagine mette in evidenza che «la sindrome da stress post-traumatico porta il 75% dei cittadini a non fidarsi più degli altri. E a pulsioni antidemocratiche: ora il 48% è favorevole all’uomo forte al potere» di Andrea Carli

Erano 3.443.105 i procedimenti civili pendenti nel 2018. Di questi, il 16,1% era a rischio (foto Agf)

Un ceto medio compresso tra burocrazia e giustizia lumaca. È l’immagine che viene fuori dalla lettura del 53esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia, presentato al Cnel. Un caleidoscopio a 360 gradi del Paese di oggi.

Calvario quotidiano

È un calvario quotidiano - rileva il Censis - quello che si trovano ad affrontare cittadini e imprese, in altre parole il cosiddetto “ceto medio produttivo”. «La cifra emotiva che caratterizza le relazioni di cittadini e imprese con lo Stato e le sue emanazioni - si legge nel report - è il malcontento».

Appena il 29% della popolazione si fida della Pa

Della Pubblica Amministrazione italiana si fida solo il 29% della popolazione. L’indagine mette in evidenza che all’interno dell’Unione europea un tasso di fiducia minore si ritrova soltanto in Grecia e in Croazia, rispettivamente penultima e ultima nella graduatoria europea. Il dato rimarca una evidente distanza del nostro Paese dalla media Ue, con il 51% di cittadini europei che si fidano delle loro amministrazioni pubbliche, e ancora di più da Paesi come Lussemburgo (80%), Danimarca (75%) e Finlandia (74%), che si collocano ai primi tre posti della classifica.

La giustizia lumaca

Ma la Pa non è l’unico fattore a travolgere il ceto medio. C’è anche la giustizia, e soprattutto i suoi tempi non proprio stretti. Erano 3.443.105 i procedimenti civili pendenti nel 2018, secondo quanto riportato dal ministero della Giustizia. Di questi, il 16,1% era costituito da procedimenti a rischio, ovvero non risolti entro i termini di legge e per i quali i soggetti interessati possono richiedere un risarcimento allo Stato per irragionevole durata.

Il fardello dei debiti delle amministrazioni pubbliche

Burocrazia, giustizia lenta. Ma c’è un altro elemento che pesa. Il ministero dell’Economia e delle Finanze quantifica in 26,9 miliardi di euro lo stock di debiti commerciali residui delle amministrazioni pubbliche scaduti e non pagati alla fine del 2018, con riferimento alle fatture emesse dal gennaio dello stesso anno. Per il 60% dei commercialisti italiani, le aziende clienti hanno avuto ritardi nella riscossione dei crediti verso la Pubblica amministrazione: una situazione che non sembra destinata a migliorare, dal momento che, se per il 53,5% dei commercialisti i ritardi verificatisi sono rimasti uguali negli ultimi dodici mesi, per il 30,6% sono invece aumentati.