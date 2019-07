«Censura» all’Ice: Onida rompe con il presidente Ferro, si dimette il comitato editoriale

Il comitato: «Dobbiamo poter operare in autonomia»

Motivazioni pienamente condivise dai membri del comitato, che nel comunicare le proprie dimissioni al presidente Ferro spiegano di esser stati «chiamati a garantire che il Rapporto sia strutturato e prodotto in base a elevati standard di qualità scientifici». E che se «la dirigenza e il Presidente del’Ice in primis hanno il potere di esprimere linee di indirizzo e suggerimenti, sempre ben graditi», però «il Comitato editoriale e il suo Presidente devono poter operare in autonomia nella definizione dei testi del rapporto, svolgendo il proprio ruolo di garanti della qualità scientifica delle analisi prodotte».

«No ad analisi piegate alle logiche di una parte politica»

Gli esperti ricordano che il rapporto annuale dell’istituto e la sua sintesi «sono infatti documenti di analisi economica e non strumenti di promozione del sistema produttivo italiano» e che «l’agenzia Ice utilizza i contenuti nelle sue attività di comunicazione e di servizio alle imprese, ma queste funzioni devono restare distinte dall'analisi economica». Per questo ribadiscono «la convinzione che un'Agenzia pubblica come l’Ice abbia l’obbligo di offrire alle imprese, ai policy-makers e ai contribuenti» , «una rappresentazione corretta delle tendenze e dei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana e non un'immagine deformata da malintese finalità di comunicazione esterna, o, peggio ancora, piegata alle logiche di una parte politica».