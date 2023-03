Cent'anni con record

Nel 2023 il marchio tedesco taglia il traguardo del secolo di vita, raggiunto con un record di vendite: 202.895 unità tra moto e scooter consegnate nel 2022, con un aumento del 4,4% rispetto all’anno precedente. La Germania è il più grande mercato unico per Bmw Motorrad (oltre 24mila unità), che ha immatricolato 15.901 unità in Italia, dove detiene la leadership del mercato di motociclette oltre i 500 cc. In un secolo Bmw è passata dalla prima moto prodotta, la mitica R 32, ai due modelli del mondo Heritage experience - la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer – creati in edizione speciale 100 Years. In linea con l’anno di fondazione di Bmw Motorrad, entrambi i modelli sono limitati a 1923 unità ciascuno.



1/12 3/12 Menu