Cento anni di Le Mans: tra storia e futuro tutto italiano

Nel 2023 i nuovi regolamenti di durata hanno stimolato la Scuderia Ferrari a tornare nella gara che Enzo Ferrari definì “il gran premio delle capacità umane e tecniche” nella classe regina delle Hypercar. 50 anni dopo la sua ultima partecipazione nella classe principale, Ferrari torna così in pista con l’obiettivo di vincere l’edizione del Centenario.

E, ricordiamo che il pilota italiano di maggior successo alla 24 ore di Le Mans è stato Emanuele Pirro (5 vittorie) con Audi.

Brembo: eccellenza italiana al centenario

Per la gara in programma il 10 e 11 giugno 2023, Brembo sarà presente per il 35° anno consecutivo come fornitore della maggior parte di vetture al via. La gara si corre dal 1923 sul circuito semi-permanente de la Sarthe, caratterizzato da frenate impegnative, soprattutto in prossimità delle due chicane che dividono il lungo rettilineo di Mulsanne.

L'attenzione dei tecnici Brembo, anche per questa edizione, si è concentrata nel trovare il migliore equilibrio tra leggerezza degli impianti frenanti, massimizzazione della rigidezza e garanzia di affidabilità, grazie soprattutto al fatto che il materiale d'attrito, se impiegato nelle corrette condizioni di utilizzo, dura per l'intera competizione, senza necessità di sostituzione. L'usura incredibilmente bassa permette inoltre di mantenere le prestazioni inalterate e ripetibili da inizio a fine gara: in una competizione di regolarità, in cui la vettura attraversa condizioni estremamente variabili e dove si alternano alla guida piloti diversi, avere un impianto frenante che garantisca ripetibilità delle prestazioni e prevedibilità della risposta è sicuramente una delle chiavi di successo.

Specifiche tecniche sugli impianti

Sulle vetture Hypercar il materiale d'attrito è il carbonio, in quanto meglio coniuga la capacità di dissipare il calore e la leggerezza. L'attenzione dei tecnici Brembo si è concentrata sull'ottimizzazione della ventilazione e delle misure dei dischi, che hanno uno spessore massimo di 38 mm, mentre il diametro massimo è di 380 mm, con una percorrenza prevista che va oltre i 6.000 km. I fori di ventilazione dei dischi sono 432, con un range di temperatura di esercizio tra i 250°C e gli 850°C.