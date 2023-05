Cento per cento di occupati a 12 mesi dal diploma: la scuola per tecnici ferroviari che garantisce un lavoro (ben pagato)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cento per cento di occupazione a 12 mesi dal diploma. I numeri del percorso per «tecnico Superiore per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari» all’interno dell’ITS Marco Polo Academy - nato nel 2015 all’interno del Porto di Venezia allo scopo di dare risposta alle richieste delle imprese portuali di avere un istituto formativo in grado di soddisfare il fabbisogno di figure logistiche con alta professionalità - non raccontano solo di un settore in espansione affamato di personale specializzato.

La richiesta di 3mila tecnici

A ben guardare, nelle precedenti edizioni ad arrivare al traguardo non è mai stata la totalità degli iscritti (25 ogni anno); nel biennio 2020/2022 sono arrivati alla fine in 16, nel 2019/2021 in 14, nel 2017/2019 addirittura in 9, nel 2016/2018 in 16. «Non c’è alcuna dispersione scolastica: quello che vediamo è una certa quantità di ragazzi che ricevono offerte di lavoro già dopo avere frequentato i primi step e avere ottenuto le relative certificazioni, immediatamente spendibili», spiega Giulia Saccardo, direttrice coordinatrice del corso.

La “cura del ferro”, che ha spostato su rotaie una quantità di merci che prima viaggiavano su gomma, ha ridotto traffico e inquinamento e ha dato la spinta alle aziende della logistica: secondo una stima di Confetra, la Confederazione dei trasporti e della logistica, nei prossimi tre anni ci sarà bisogno di 3mila lavoratori specializzati, in particolare proprio nel trasporto ferroviario di merci.

Le certificazioni richieste

Il biennio permette di conseguire le Certificazioni di “Preparatore Treno” (ex “Manovratore”, Verificatore”, “Formatore) e “Macchinista”, oltre a competenze tecniche e gestionali nel settore dei trasporti ferroviari. I tecnici superiori che si formano a Venezia superano infatti diversi livelli di preparazione e ottengono specifiche certificazioni: «Si tratta di titoli che, per molte aziende, sono richiesti a prescindere dal diploma finale. Questo accade con molte realtà del settore privato, ma naturalmente non con quelle che aderiscono alla Fondazione Its, nata proprio per dare risposta alla richiesta di personale».

Il primo step è la licenza Pdt (preparatore dei treni), segue la licenza comunitaria e infine il certificato armonizzato dei treni: il primo e il terzo titolo richiedono poi una fase di formazione in azienda a seconda della tipologia (quali merci si movimentano) e la certificazione resta poi di proprietà dell’azienda stessa, non dell’operatore.