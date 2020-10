Cento imprese all’appello per il clima L’esortazione alla politica in Italia e in Europa: occorre più decisione. I primi firmatari dell’appello di Jacopo Giliberto

La tutela del clima che cambia, e con esso anche gli scenari dell’economia, scuote il mondo delle imprese. L’appello delle Cento Imprese (ma il numero di cento firme è stato raggiunto e superato a passo di carica) è stato promosso da Edo Ronchi e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile; finora ha raccolto l’adesione entusiasta e al tempo stesso preoccupata di imprese grandi e piccole, di associazioni, di singoli cittadini. Le categorie rappresentate dai firmatari sono soprattutto quelle più legate ai fenomeni dell’ambiente, come il segmento energetico o come l’industria del riciclo.

L’«Appello per il clima» si rivolge ai politici italiani ed europei e chiede ai politici italiani ed europei un impegno: gli investimenti pubblici europei, i piani economici dell’Europa e dell’Italia, siano più ambiziosi e adeguati alla sfida di una transizione ecologica e climatica.

Appelli simili si stanno organizzando anche in altri Paesi europei. Il manifesto è rivolto ai parlamentari Italiani, ai rappresentanti italiani in Parlamento Europeo e ai membri del Governo italiano per sostenere che le proposte europee per il clima e l’ambiente siano rese più incisive, in vista della negoziazione relativa alla versione finale del pacchetto di ripresa europeo post Covid, prevista per il mese di novembre.

Che cosa dicono gli scienziati

L’allarme della scienza dice che l’industria energetica potrà essere sconvolta dal cambiamento del clima. Per esempio: crescono le temperature globali, cresce la domanda di climatizzazione e nelle stagioni calde la domanda di energia per raffreddare e rinfrescare renderà inaffidabile l’approvvigionamento energetico, soprattutto in Asia meridionale e in America Latina. Una pubblicazione su Nature Energy, realizzata con la collaborazione degli scienziati italiani della Fondazione Cmcc, mostra come gli eventi climatici estremi stiano influenzando l’efficienza delle infrastrutture energetiche e possano ostacolare il buon funzionamento delle tecnologie rinnovabili, ponendo anche il settore energetico tra quelli minacciati dai cambiamenti climatici.

L’appello di Edo Ronchi

«Puntiamo ad avere un buon piano per la ripresa; quindi ad evitare che, da una parte, si spenda per tutelare il clima e l’ambiente — ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile — e dall’altra si finanzino con le risorse europee anche misure che danneggino il clima e l’ambiente. Gli investimenti nelle misure per il clima vanno aumentati perché hanno anche un grande potenziale di trascinamento economico e occupazionale in vari settori: della produzione di energia rinnovabile, del risparmio energetico negli edifici e nell’industria con l’economia circolare, nel cambiamento per una mobilità più sostenibile».