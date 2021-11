Cento modi per dire How to Spend it: mancano 100 giorni al numero 100

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Che cos'è oggi il vero lusso? Il tempo di guardare, di desiderare e di scegliere. Il tempo di personalizzare. How to spend it è il piacere di scrivere la propria storia attraverso i propri gusti. Viaggi, moda, bellezza, design, shopping come scelta non solo di gratificazione, ma come identikit sensoriale, affettivo, personale”.

Nasceva così, nel 2014 l'edizione italiana di How to Spendi it. Dopo il successo più che ventennale dell'edizione UK, l'interpretazione made in Italy di un benchmark internazionale è subito diventata un punto di riferimento per la creatività e il lifestyle alto di gamma, e per i lettori interessati a investimenti intelligenti nel bello e nel benessere, nell'immagine personale e sociale. Un magazine di grande formato nato per rispondere a una semplice domanda: cosa voglio? E soprattutto che cosa mi piace? Il bello come un mondo da vivere e da scoprire. Il meglio come ciò che entra in risonanza con i reali bisogni del singolo, ciò che è “su misura”, espressione di raffinatezza opposta alla standardizzazione.

Il giornale mensile del Sole 24 Ore, realizzato in partnership con il Financial Times, è, fin dal suo lancio, un unicum sul mercato italiano, sia per la sua formula editoriale, sia per il target maschile-femminile, sia per la qualità di carta e di stampa.

Nel 2020 il brand HTSI Italia diventa una piattaforma multimediale sviluppando, accanto a sito, app e social, una linea di podcast, una collezione di eventi on e off line, una collana di libri e, ultimo nato, un'edizione originale NFT (non fungible token).

Uscirà a febbraio, esattamente il 18 febbraio 2022, il centesimo numero di How to Spend it. Per celebrare e accompagnare l'occasione unica e da collezione del numero 100 si preparano novità, appuntamenti, iniziative speciali: 100 modi diversi di declinare il mondo di How to Spend it.

Un drop di iniziative continuative che andrà via via intensificandosi fino al raggiungimento dell'appuntamento con l'edicola a febbraio.

Il count down inizia oggi, perché mancano 100 giorni al numero 100 di How to Spend it. Stay tuned.