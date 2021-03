Cento occasioni di formazione per ricominciare dalle competenze

2' di lettura

Partendo dal contesto difficile con cui si è chiuso il bilancio dell’occupazione nel 2020, con la perdita di mezzo milione di posti di lavoro, il gruppo Cegos lancia un progetto di formazione gratuito, dedicato a 100 persone rimaste senza lavoro negli ultimi 12 mesi. Il progetto si chiama Restart from skills e prevede la selezione di 100 persone, in base alla tipologia di esperienza pregressa. A loro verrà data la possibilità di accedere gratuitamente ad un corso di formazione in modalità Virtual Classroom o al full-catalogue della biblioteca di moduli e-learning Cegos.

Le aree che potranno essere approfondite sono il personal development & effectiveness, finance & legal, sales & marketing, project management, operations, management & leadership, HR & organization. «Questa iniziativa nasce dal desiderio di offrire un supporto concreto a persone che non sono più inserite in un contesto aziendale – spiega l’amministratore delegato di Cegos Italy e Cegos Apac, Emanuele Castellani -. I singoli individui e le loro competenze sono e restano fondamentali per ogni business; con Restart from skills ci auguriamo di dare una mano a chi si è trovato in difficoltà causa pandemia per rimettersi in gioco e per affrontare la trasformazione digitale che sta impattando molti settori. Le competenze – sia hard che soft – sono un asset strategico per chiunque in termini di riqualificazione, da mantenere e potenziare nel tempo sempre più in una prospettiva di responsabilità individuale e congiunta azienda - lavoratore».

Per partecipare è necessario inviare entro metà aprile un questionario online.Valutando criteri di coerenza tra profilo professionale, anni di esperienza e obiettivi, in ottica di specializzazione o riqualificazione, Cegos individuerà 100 candidati: 30 da ammettere ai corsi e 70 ai quali sarà fornito accesso diretto alla piattaforma e-learning. Ai candidati ammessi verrà inviata una comunicazione via e-mail con indicazioni sulle modalità di partecipazione. In fase di candidatura verrà richiesto a tutti di indicare una preferenza tra le diverse tematiche, tra cui ad esempio: budget e controllo di gestione, negoziazione commerciale, pianificazione e programmazione della produzione, ma anche assertività, problem solving e decision making, leadership per team leader.