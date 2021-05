Cento scatti per ritrarre la pandemia in Gran Bretagna

Cento storie individuali

Sono cento momenti personali, cento storie individuali che insieme raccontano la storia di tutta la nazione britannica in questo ultimo anno di pandemia. Una nonna con le labbra schiacciate contro il vetro per dare un bacio al nipotino dall'altra parte della finestra. L'abbraccio stretto di una bimba al padre, autista di ambulanza, che sta per uscire per il suo turno di lavoro. Padre e figlio in cucina che impastano il pane. Un taglio di capelli fatto in casa. Gli scaffali vuoti di un supermercato.Il riflesso dell'arcobaleno sul viso di una bimba chiusa in casa, dall'aria triste, ma la luce e i colori fanno sperare in un futuro più gioioso del presente. Un prete nella sua chiesa deserta, che guarda le foto dei parrocchiani che ha messo sulle panche vuote. Un funerale su zoom. Un centesimo compleanno in una casa di riposo, con solo uno schermo per compagnia. Bambini, ragazzi e adulti, famiglie intere che guardano fuori dalla finestra delle loro case, pensando a quando potranno di nuovo uscire e riprendere la vita normale.

Medici e infermiere sorridenti e fiduciosi a inizio turno, esausti e sconsolati alla fine di ore di lavoro, con gli occhi e il cuore appesantiti dal dolore che hanno visto e dalle morti che non hanno potuto prevenire. Tragedie immense e piccoli gesti di altruismo quotidiano, spicchi di luce in un periodo buio, il caleidoscopio della vita ai tempi del coronavirus. A inizio maggio verrà pubblicato il catalogo della mostra, un libro che racconta la storia di ognuna delle cento foto e il cui ricavato andrà in beneficenza.