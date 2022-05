Cento spazi d’invenzione: ecco le frasi vincitrici

Ascanio scrive che “l'immaginazione è saper dipingere un quadro, per poi entrarci”, mentre Clara ne traccia un ritratto esclusivo: “E' vivere una vita dentro un'altra vita e guardare quello che gli altri non vedono”. Poesia e innovazione si tengono insieme.

“E' fioritura di un bocciolo.

Un approdo necessario

Raggiunto a passo di tigre

o frullo di passero”, compone Franca.

Sandra invece rilancia sulla fresca attualità: “E' l'espansione virtuale del mondo reale in un mondo migliore. Il Metaverso senza smart glasses”

Non c'è niente di più soggettivo e identitario della nostra capacità di pensare, inventare, lasciare i pensieri liberi di correre oltre e altrove. Ecco perché Cristina condensa in una frase personalissima il suo concetto di immaginazione: “Io sono così. Tu vorresti che io fossi ma io non sono e non sarò mai ciò che tu vorresti che io sia”.

La cover de numero 100 di How To Spend It.

Ps. Perché 12 frasi e non 10, se la limited edition è di soli 10 pezzi? Due delle definizioni inizialmente selezionate dalla giuria di How to Spend it e Fornasetti, non sono risultate corrispondenti ai parametri richiesti per completare l'assegnazione. La classifica è stata aggiornata e il regalo è andato all'undicesima e dodicesima posizione. Abbiamo scelto, però, di pubblicarle tutte, per bellezza e completezza.