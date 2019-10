Centrodestra oggi in piazza a Roma contro il governo Conte La manifestazione prenderà il via alle 15 e proseguirà fino alle 19. Gli organizzatori contano su almeno 40mila partecipanti, in gran parte provenienti dalle varie regioni d'Italia con treni speciali e pullman. Nel pomeriggio in piazza dell'Esquilino ci sarà anche una manifestazione "Roma non si chiude" dei movimenti a cui sono attese circa 500 persone di Vittorio Nuti

Centrodestra compatto in piazza San Giovanni oggi a Roma per protestare contro il Governo Pd-M5S-Iv-Leu. Alla manifestazione#OrgoglioItaliano promossa da Matteo Salvini in concomitanza con la "Leopolda 10" di Renzi a Firenze saranno presenti tutte le varie anime dell'opposizione a trazione leghista. Oltre ai simpatizzanti del Carroccio, anche quelli di Fratelli d'Italia guidati da Giorgia Meloni - che ha però protestato per i soli simboli leghisti sul palco – insieme ai militanti di Forza Italia e di "Insieme cambiamo", del Governatore ligure Giovanni Toti.

Presente a sorpresa anche Silvio Berlusconi, nonostante le perplessità espresse dall'ala più centrista di FI e la presenza annunciata dei militanti dell'estrema destra di Casapound, sdoganati di fatto dal leader della Lega. A Perugia per un evento elettorale unitario alla vigilia del raduno nella Capitale, Berlusconi ha chiarito che nel centrodestra «il leader è chi prende più voti», quindi «è evidente che se Salvini è oltre il 30% sia lui il leader. Ma noi non siamo la Lega, siamo i continuatori della tradizione liberale, occidentale, cristiana, garantista».

La manifestazione prenderà il via alle 15 e proseguirà fino alle 19. Gli organizzatori contano su almeno 40mila partecipanti, in gran parte provenienti dalle varie regioni d'Italia con treni speciali e pullman. Nel pomeriggio in piazza dell'Esquilino ci sarà anche una manifestazione "Roma non si chiude" contro il Decreto sicurezza e per il diritto all'abitare, con un sit in dei Movimenti antagonisti a cui sono attese circa 500 persone. In giornata ancheun altro appuntamento potrebbe mettere a rischio l'ordine pubblico nella Capitale creando disagi alla circolazione: la partita di campionato Lazio-Atalanta, con i possibili scontri tra le due tifoserie da sempre acerrime nemiche.