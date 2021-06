Centri commerciali e distribuzione nodi della ripartenza

3' di lettura

Con un tasso di positività appena superiore al 2% con 1.820 casi nelle ultime 24 ore, in calo, la curva della pandemia continua a scendere come dato generale delle ultime settimane. La preoccupazione rimane forte e la salvaguardia della salute pubblica è la priorità assoluta da parte di cittadini, governi e istituzioni.

Le riaperture, iniziate a fine aprile, che a cascata stanno interessando tutte le attività economiche, evidenziano il tentativo di convivere con il virus nel rispetto di norme e regole per la tutela della salute. Secondo le stime di The European House – Ambrosetti, da qui alla fine dell’anno nell’ipotesi che non intervengano nuove restrizioni, la riapertura durante il fine settimana potrà generare un fatturato potenziale di 14,3 miliardi di euro aggiuntivi per il retail specializzato. Questo aspetto è rilevante alla luce del momento di estrema criticità in cui si è trovato il settore nell’ultimo anno, registrando una contrazione dei valori di vendita del 12,2 per cento. Non solo. La riapertura dei centri commerciali nel fine settimana genererà delle esternalità positive sull’intero sistema-Paese: 4,5 miliardi di euro di incassi per lo Stato. I centri commerciali si inseriscono in un settore, quello del retail specializzato, che ha un peso economico e sociale per il Paese più alto di quanto non venga percepito.

Loading...

Dal punto di vista economico, dall’innovativa ricostruzione della filiera del retail realizzata da The European House – Ambrosetti emerge che il retail specializzato in senso stretto rappresenta 468mila aziende, genera 322,5 miliardi di euro di fatturato (+3,4% rispetto al 2013) e 58,8 miliardi di euro di valore aggiunto (+5,9% rispetto al 2013). Considerando invece la filiera estesa – intesa come le attività direttamente attivate dal settore a monte (che comprende la compravendita e locazione di immobili e la costruzione di edifici non residenziali) e a valle (che include i servizi di vigilanza privata, la pulizia generale di edifici e la logistica per la distribuzione di merci) – il peso del retail specializzato è ancora più considerevole. Nel 2019 si contano 768mila aziende, 430 miliardi di euro di fatturato, circa 2,4 milioni di occupati e 11,2 miliardi di euro in investimenti, che incidono per l’11% sul totale degli investimenti in Italia. L’importanza della filiera estesa del retail specializzato è evidenziata anche dal dato sul valore aggiunto, pari a 98,6 miliardi di euro e superiore rispetto ad altri comparti: 1,5 volte più grande rispetto a quello del settore agroalimentare, 11,7 volte maggiore rispetto a quello registrato dal comparto fashion e 15,2 volte il valore aggiunto del settore dell’arredo.

A testimonianza della mancata percezione della rilevanza del settore dal punto di vista politico e istituzionale, non esiste un ministero dedicato al tema e/o un direttorato generale con competenze specifiche sul settore del retail all’interno del ministero dello Sviluppo economico, nonostante siano state assegnate le deleghe al commercio al viceministro Gilberto Pichetto Fratin. Diversamente dall’Italia, alcuni Paesi si sono dotati da tempo di un ministero dedicato al Commercio, quali ad esempio gli Stati Uniti nel 1913, la Francia nel 1958 e il Giappone nel 2001. Regno Unito (2016) e Spagna (2018) hanno istituito direzioni generali dedicate.

La mancanza di rilevanza politica si evince poi nell’assenza di riferimenti al settore del retail nel perimetro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ciò è in contrasto con il contributo che il settore può offrire nell’ambito delle sei missioni del Piano lungo i tre pilastri di innovazione, sostenibilità e inclusione sociale. In tema di innovazione, il retail specializzato è stato tra i primi settori a introdurre sistemi di vigilanza, contapersone, termoscanner e protocolli di sicurezza, dimostrando capacità di innovazione e rapidità di risposta che potrebbero essere messe a sistema anche per altre filiere. Per quanto riguarda la sostenibilità, il tema dell’efficientamento energetico delle strutture, l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, le campagne di sensibilizzazione per la tutela ambientale e la formazione sono tra le priorità di investimento da parte dei retailer. Infine, il settore del retail specializzato ricopre un ruolo cruciale dal punto di vista dell’inclusione: più del 10% degli occupati in Italia è impiegato nel settore e di questi il 60% è donna, in un Paese che è ultimo nell’Ue per tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro (56,5% nel 2019, -12,3% sotto la media Ue).