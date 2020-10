Centri commerciali: «In caso di nuova serrata sempre pronti in sicurezza» Il presidente del Cncc (Consiglio nazionale centri commerciali), Roberto Zoia, si sente di fronteggiare una nuova fase dell’emergenza Covid-19 che dovesse estendersi in tutta Italia. di Marcello Frisone

In caso di un nuovo lockdown centri commerciali sempre disponibili a garantire i servizi essenziali, così come avvenuto nella prima fase della pandemia, e in sicurezza. Così Roberto Zoia, presidente del Cncc (Consiglio nazionale centri commerciali), si sente di fronteggiare una nuova fase dell’emergenza Covid-19 che dovesse estendersi in tutti Italia. Al momento soltanto i centri commerciali di Piemonte e Lombardia sono chiusi nel week end (tranne per supermercati, farmacie, tabacchi, bar, ristoranti, anche se fino alle 18 per alcuni di questi esercizi), mentre i centri commerciali di Umbra e Sicilia sono chiusi la domenica (soltanto nel pomeriggio nell’Isola).

Apertura in sicurezza

«Terremo aperto nella massima sicurezza - continua Zoia - seguendo pedissequamente le indicazioni della autorità sanitarie e di quelle locali, del Governo. Anche l’altra volta abbiamo messo in atto una serie di procedure che potessero garantire il distanziamento sociale, l’evitare gli assembramenti, il controllo della temperatura, la sanificazione degli impianti, tutte operazioni che stiamo facendo ancora adesso. Quindi, se ci verrà chiesto, lo faremo così come abbiamo sempre fatto».

Ipotesi lockdown mirato

«Da parte nostra - aggiunge il presidente Cncc - siamo a disposizione delle autorità, capiamo che la situazione oggi non è facilissima, per chiudere ed eventualmente tenere aperto ciò che ci viene chiesto di tenere aperto, garantendo comunque la massima sicurezza. Certo, in questo momento è prematuro parlare di altro perché non conosciamo che tipo di misure potranno essere prese. Si è parlato, anche tramite il presidente del Consiglio, di un lockdown mirato, e che comunque potrebbe avere caratteristiche diverse rispetto al primo. Quindi io attenderei i provvedimenti governativi ai quali ci adegueremo senz’altro garantendo la sicurezza dei cittadini».

In attesa di maggiore chiarezza

In merito agli eventuali provvedimenti governativi, «sarebbero utili - conclude Zoia - per fare chiarezza, per avere una voce univoca sulle procedure da adottare, sapere chi deve stare aperto e chi deve invece chiudere. Perché anche qui dobbiamo garantire i servizi essenziali. L’auspicio è che ci sia una normativa nazionale, ancorché possa avere caratteristiche diverse tra aree geografiche, che comunque esca a livello centrale, perché così facendo noi avremmo un’unica procedura, un unico interlocutore».