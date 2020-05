Centri estivi, ecco il «pacchetto» di proposte di centri sportivi, oratori e fattorie didattiche Il Csi offre un pacchetto formativo, con assicurazione e servizio di sanificazione incluso ai centri estivi che vorranno aderire. Ma il nodo dei costi preoccupa gli enti locali di Michela Finizio

Il Csi offre un pacchetto formativo, con assicurazione e servizio di sanificazione incluso ai centri estivi che vorranno aderire. Ma il nodo dei costi preoccupa gli enti locali

Non è ancora chiaro se le famiglie, ben 5,3 milioni di nuclei familiari con figli minorenni, correranno nelle prossime settimane a iscrivere bambini e ragazzi ai centri estivi. Alcuni hanno dovuto già organizzarsi per l’imminente mese di giugno e le proposte nelle singole città non sono ancora definite, vista anche la difficoltà - quest’anno - dover rispettare le linee guida anti-contagio approvate dal Comitato tecnico scientifico per la pandemia da Covid-19. Altre famiglie si arrangeranno tra congedi parentali, nonni e smart working. Altri ancora sfrutteranno il bonus babysitter da 1.200 euro, che si potrà utilizzare anche per pagare i centri estivi (come previsto dal Dl Rilancio), ma con meno preoccupazioni legate alla sicurezza sanitaria.

Insomma, l’operazione centri estivi per i bambini 3-17 anni partirà con date differenti nelle varie Regioni a seconda del calendario delle riaperture stabilito sul territorio (in Lazio dal 15 giugno, in Veneto dal 1° giugno, in Liguria del 1° giugno con test sierologici agli educatori, in Emilia Romagna dall’8 giugno, e così via) e senza sapere se incontrerà i bisogni delle famiglie. Viste però le adesioni degli anni precedenti (solo all’offerta di oratori e centri sportivi l’anno scorso hanno partecipato circa 2,9 milioni di bambini), gli organizzatori puntano a garantire anche quest’anno un’offerta adeguata, che per alcuni potrebbe rappresentare l’unica possibilità per accudire i figli (tra ferie esaurite e necessità di lavorare) e per far tornare i ragazzi alle prime forme di socialità dopo mesi di lockdown.

Ma quali saranno le proposte a cui le famiglie potranno aderire?

A “confezionare” un’offerta pensata per questo particolare periodo di “convivenza” con il virus è innanzitutto la Pastorale giovanile della Cei che presso gli oratori intende promuovere il progetto «Aperto per ferie», lanciato attraverso una piattaforma web a cui tutte le parrocchie potranno aderire. La riapertura degli oratori non sarà generalizzata, perché tutto passa dalle Regioni e il documento messo a punto dalla Conferenza episcopale italiana andrà declinato a livello territoriale. La Lombardia, ad esempio, da sola raccoglie il 40% degli oratori italiani.

L’unica certezza è che «la Chiesa non lascerà da soli i ragazzi nel periodo estivo», si legge nella nota della Cei, e nel rispetto delle istruzioni nazionali dal 28 maggio è online il sito internet «Aperto per ferie» che offre «materiale a sostegno delle iniziative estive organizzate da oratori e parrocchie». I materiali verranno trasmessi alle diocesi e ai rispettivi responsabili con la prescrizione «di valutare le diverse possibilità nei propri territori, tenendo aperto il dialogo con le istituzioni ecclesiali e civili». Il suggerimento è quindi di porsi in dialogo con tutti gli enti locali nonché con le Regioni, che proprio in questa fase stanno stilando, tramite appositi tavoli di lavoro, le linee guida territoriali, prevedendo - aspetto fondamentale - anche le risorse economiche. I Comuni, infatti, dovranno autorizzare i progetti «in accordo con le autorità sanitarie». I ragazzi saranno accompagnati da adulti, che potranno essere volontari ma «opportunamente formati», si legge nel documento della Pastorale giovanile. Sottolineata anche l’integrazione di ragazzi disabili, con modi studiati caso per caso. Per gite ed escursioni la Cei indica due formule ripescate dalla tradizione, le uscite in bicicletta o i cammini a piedi, le più adatte al momento. Ampia, infine, la valutazione dei contenuti formativi delle attività, che si avvarranno di «un uso più sapiente della tecnologia» - in continuazione con la “tele-didattica” - mentre anche gli approfondimenti sulla pandemia da Covid-19 potranno essere «uno dei temi del percorso educativo e formativo».