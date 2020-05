Centri estivi, l’esperienza pilota di Poggio a Caiano

Come funziona

Le iscrizioni vengono raccolte dal Comune di Poggio a Caiano in seguito all'indagine per rilevare i bisogni delle famiglie. Coinvolte al momento le famiglie di 52 bambini della scuola dell'infanzia, 44 della primaria e 14 della scuola secondaria di primo grado. In particolare, i bambini nella fascia 3-5 anni saranno suddivisi in 3 gruppi (due in un turno mattutino e uno pomeridiano), quelli nella fascia 6-11 anni saranno suddivisi in 6 gruppi (tre in un turno mattutino e tre pomeridiani) e i ragazzi nella fascia 12-17 anni saranno suddivisi in gruppi di 10.

Dove

Per quanto riguarda le due fasce dei più piccoli (3-5 anni e 6-11 anni) le attività si svolgeranno nel giardino e nei locali della scuola paritarie dell'infanzia e primaria Sacro Cuore e della Scuola De Amicis di Poggetto. I ragazzi dai 12 ai 17 anni saranno invece accolti alle Scuderie medicee. In caso di condizioni metereologiche avverse o situazioni climatiche che possano nuocere alla salute dei bambini ed adolescenti (come ad esempio le ore più calde del giorno), saranno utilizzati spazi chiusi o coperti permettendo sempre la divisione dei gruppi e il mantenimento di un adeguato rapporto tra superficie del locale ed occupazione.

Triage all’ingresso

La procedura di triage sarà gestita da personale volontario della Misericordia di Poggio a Caiano e prevederà, per prima cosa, la verifica dello stato di salute del bambino: se ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. Sarà inoltre rilevata la temperatura. Nel caso dei ragazzi della scuola primaria che sceglieranno il servizio di Pedibus, il triage verrà effettuato direttamente sulla soglia di casa dai volontari della Misericordia.

I gruppi che arriveranno alla scuola con i Pedibus verranno accolti in maniera scaglionata ogni 3/5 minuti.

Prima dell'accesso sarà necessario il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante e a ogni bambino verranno igienizzati scarpe, vestiti e zainetto. La mascherina sarà d'obbligo per tutti, compresi i piccoli nella fascia 3-6 anni.

Nel caso dei ragazzi della scuola dell'infanzia e della secondaria di I° grado, sarà il genitore con un'apposita certificazione a garantire che il figlio non ha avuto sintomi influenzali. In ogni caso sarà rilevata all'ingresso la temperatura da parte dei volontari della Misericordia.

La tracciabilità e la registrazione di tutti gli accessi giornalieri agli spazi saranno garantite per tutta la durata del progetto.

Norme sanitarie ulteriori

Le norme sanitarie prevedono frequenti operazioni di pulizia approfondita dei materiali e delle superfici più toccate, nonché la pulizia dei servizi igienici dopo ogni volta che sono stati utilizzati. Per questo motivo sarà sempre presente un operatore dedicato per tutto il tempo di apertura del servizio.

La sanificazione più approfondita sarà garantita sempre prima dell'inizio del servizio e tra un turno settimanale e l'altro.