Centro Italia, 700 milioni per il rilancio economico dell’area colpita dal sisma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fare squadra: la metafora dello sport italiano per recuperare un’identità e agganciare la ripresa. Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono pronte a ripensare un nuovo modello di business: i Giovani Imprenditori di Confindustria, attraverso l’Interregionale del Centro, hanno ispirato l’evento di ieri a L’Aquila, dal tema emblematico: «L’Italia che fa Centro».

«Il Centro Italia nella disputa geopolitica di oggi finisce per essere solo una cerniera. Invece, il paradigma andrebbe rovesciato - osserva Stefano Panella, imprenditore abruzzese e presidente dell’Interregionale Centro -: non siamo privi di specificità, non siamo il “non nord” o il “non sud”, non siamo un luogo senza carattere.

Loading...

Un territorio, però, che oggi pare incapace di valorizzare al meglio e preservare quella ricchezza e quel saper fare che porta con sé da secoli, sin da quando attorno al borgo nascevano e si sviluppavano tutte le attività».

Oggi c’è un acceleratore economico straordinario, con risorse mai viste prima che dovranno essere velocemente scaricate a terra: i fondi strutturali 2021-2027, il CIS sisma, il Pnrr e il fondo complementare al Piano, che porta in dote 1,7 miliardi ai due crateri (L’Aquila 2009 e Italia Centrale 2016-2017, ndr) e, in particolare, mette a disposizione 700 milioni per il rilancio economico e sociale di quelle aree.

«Il rischio è che ora manchino i progetti» è l’allarme di Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo, e «la mancanza di capacità attuativa» aggiunge Giovanni Legnini, commissario straordinario al sisma: «Ciò che c’è da fare è molto di più di ciò che è stato fatto».