Centro di ricerca sulle etichette interattive inaugurato da All4Labels a Salerno

All4Labels, gruppo euro-americano, ieri ha inaugurato il Center of excellents (Coe) per la progettazione di packaging ed etichette, soprattutto per il settore agroalimentare. Il centro punta a studiare e progettare, anche con la intensa collaborazione di clienti e studenti, le etichette interattive che, nel corso dei prossimi venti anni, compariranno sulle confezioni di alimenti e non solo. Quelle, per capirci, che collegate o scansionate da uno smartphone potranno erudire i consumatori su ingredienti, processi di produzione e proprietà nutritive.

Il centro di ricerca rappresenta un ampliamento del preesistente stabilimento cartotecnico dell’area industriale di Fuorni, in provincia di Salerno, in cui la società che oggi ha sede principale ad Amburgo produce da tempo. All4labels, infatti, è la società nata dalla fusione, avvenuta nel 2018, di Nuceria, azienda familiare e del territorio, con due società tedesche e una sud americana.

Il nuovo centro di eccellenza inaugurato ieri, sarà collegato alla struttura globale di gruppo e sarà avviato da un team della R&D globale che inizierà i lavori. Dal 2022 saranno poi assunte otto persone, tra cui ingegneri specializzati nel packaging, tecnici di stampa, informatici.

Esso, il Coe, rientra nel piano di investimenti in ricerca e sviluppo a cui il gruppo All4Labels destina il 4% annuo circa del fatturato globale e prevede investimenti per 3 milioni annui nel prossimo quinquennio. «Il Coe – spiega Paola Iannone, vice presidente Global Marketing & Communication e figlia del fondatore di Nuceria Antonio Iannone – sarà un osservatorio sul comportamento dei consumatori allo scopo di fare previsioni per i prossimi 20 anni. Conosciamo alcuni mega trend che impatteranno sul packaging: prima di tutto la sostenibilità: quindi dovremo porci l’obiettivo di ridurre gli impatti e favorire l’economia circolare, puntare sulla monomaterialità. Poi la digitalizzazione: utile a prevedere come il packaging comunicherà con il consumatore, quali messaggi dovrà inviare ai clienti, anche via smartphone. Ma questi sono solo pochi spunti su cui lavorare». Si pensa anche alle etichette interattive su cui, a esempio, caricare video o podcast.

«L’etichetta – aggiunge Paola Iannone – diventa una presenza duratura in casa , non più, come si è ritenuto finora, una sorta di venditore silenzioso, ma parlante. A tutti gli effetti l’etichetta cambia ruolo e diventa protagonista: un nuovo media».