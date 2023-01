Centro studi Confindustria: con il gas in discesa economia italiana meglio delle attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Luci e ombre sull'economia italiana, che sta andando meglio delle attese. A sostenerne l’andamento è il prezzo del gas, ai livelli più bassi da oltre un anno, e la tenuta del potere d’acquisto delle famiglie (in termini reali).

Un trend confermato dalla fiducia e dagli indici di Borsa in recupero. In negativo agisce il forte rialzo dei tassi di interesse: a novembre il costo del credito ha continuato a salire arrivando al 3,37 per le pmi (era 1,7% a inizio 2022) e al 2,67 per le grandi (da 0,76). Un aggravio di costi che toglie risorse a investimenti e consumi, questi ultimi colpiti anche dall'inflazione, che è in calo ma resta ancora elevata: a dicembre 11,6 da 11,8 a novembre, maggiore per le famiglie meno abbienti (+18,4 contro +9,9).

Loading...

Se l'industria è in flessione, tengono il reddito e i consumi e regge anche il mercato del lavoro, con +50mila occupati a novembre da settembre (e +280mila da gennaio). È lo scenario che emerge dalla nota Congiuntura Flash, diffusa dal Centro studi di Confindustria.

Prezzo del gas in discesa

La nota positiva è l’andamento del prezzo del gas, che ha aperto il 2023 in «netta flessione», 65 euro/mwh in media a gennaio, da 114 a dicembre (era 14 nel 2019): un ribasso favorito da stock europei di gas ancora alti, il clima mite e i consumi frenati. Anche per il petrolio prosegue una lenta discesa, 80 dollari al barile, contro gli 81 di dicembre, grazie ad una produzione che ha superato una domanda piatta. Sono in invece in rialzo, sottolinea il Csc, i prezzi non energy, +1,6% a novembre-dicembre, dopo la flessione dei mesi precedenti. Continua a calare però la produzione industriale: a novembre -0,3, che si aggiunge al -1,8 di settembre e -1,1 di ottobre.

Regge la manifattura

La manifattura tiene con +0,1, ma c'è molta eterogeneità tra i comparti. Questi dati fanno sì che per il quarto trimestre dello scorso anno la variazione acquisita per il totale dell'industria sia molto negativa: -1,7%, -0,6% nel terzo trimestre. Se si analizza il mese di dicembre si delinea uno scenario debole: gli ordini continuano a diminuire, le scorte ad aumentare, le attese di rimbalzo si ridimensionano.