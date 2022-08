Centrodestra, ecco il programma: dall’aumento del tetto al contante ai bonus edilizi

Innalzare il tetto al contante

Sul lavoro, si insiste sul taglio del cuneo fiscale, sulla defiscalizzazione per i nuovi assunti e sull'abbassamento dell'Iva per i beni di prima necessità. Nonché sulla tutela del potere d’acquisto di famiglie, lavoratori e pensionati di fronte alla crisi economica e agli elevati tassi di inflazione Si vuole poi innalzare i limiti all'uso del contante. Confermata la «sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro».

Confermati i bonus edilizi

Sui bonus edilizi si parla di «salvaguardia delle situazioni in essere» e riordino degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico degli immobili residenziali pubblici e privati

Aumento dell’assegno unico

Molta parte del programma è dedicata ai temi del sostegno alla natalità, della famiglia, delle giovani coppie, con l’aumento dell’assegno unico e universale. Previsto anche l’aumento delle pensioni minime

Si torna ai decreti sicurezza

Tornare ai decreti sicurezza, più forze di polizia, hot spot per i migranti fuori dalla Ue. Sono alcune delle misure che il centrodestra ha messo nel programma elettorale appena approvato. Nel capitolo dedicato alla sicurezza numerosi i riferimenti ai flussi migratori: si parte dal «contrasto all’immigrazione irregolare e gestione ordinata dei flussi legali di immigrazione» per arrivare a «favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari». Il centrodestra punta poi alla «difesa dei confini nazionali ed europei come richiesto dall’Ue con il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del nord Africa, la tratta degli esseri umani»