Centrodestra a pezzi, Meloni: «Lavoro per rifondarlo». È resa dei conti nel M5s

La rielezione di Sergio Mattarella mette a riparo il governo ma demolisce il centrodestra, un’alleanza ormai ridotta in macerie. E mette anche in grossa difficoltà la leadership di Matteo Salvini, sempre più stretto tra Forza Italia, che pensa già a un nuovo centro con Renzi, e il partito di Giorgia Meloni, orogliosamente all’opposizione dell’esecutivo Draghi. Tanti, tra gli alleati, lo accusano di aver bruciato troppe candidature, di aver perso il controllo della situazione. Lui si schermisce, dicendo di aver fatto tutto il possibile per eleggere una donna ma di essere stato bloccato dai veti di Conte e Letta. Ma si deve difendere anche dai malumori crescenti interni al suo partito

Meloni: centrodestra polverizzato, al lavoro per rifondarlo

A non trattenere l’ira è la leader di Fdi Giorgia Meloni, contraria senza mezzi termini alla rielezione di Mattarella. «Il centrodestra ne esce a pezzi, è polverizzato», dice nel corso di una diretta Fb. E aggiunge: «Sono stati barattati sette anni di presidenza della Repubblica con 7 mesi di legislatura, 7 mesi di stipendi assicurati». All’ultimo vertice del centrodestra, sottolinea, «eravamo tutti contrari alla rielezione di Mattarella». Poi l’annuncio: «Il centrodestra da rifondare e questo è quello a cui lavoro io da oggi. Per non essere più trattati dall’alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa: polverizzato in Parlamento ma maggioranza nel Paese».

In arrivo consiglio federale Lega, riflessione su centrodestra



Anche la Lega tenta di riposizionarsi. Nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà il Consiglio Federale della Lega. All'ordine del giorno, anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la Presidente Casellati. Salvini intende ragionare sul futuro della coalizione, per costruire un progetto di medio-lungo termine. Così riferiscono fonti della Lega.

Tajani: senza area Ppe non è alleanza governo



In questo contesto si inserisce Forza Italia che negli ultimi giorni della trattativa sul Quirinale si è sganciata dagli alleati, trattando in maniera autonoma. «Meloni ha un’opinione, noi un’altra. Ma senza l’anima popolare il centrodestra non sarà un’alleanza di governo: serve un rapporto forte con l’Europa e con gli Usa per proteggere gli interessi degli italiani» avvisa il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a “Mezz’ora in più”,



Veleni e ripicche nel M5S

Sull’altro fronte si avvicina la resa dei conti nel. Giuseppe Conte è al centro di un fuoco di fila incrociato fra i pentastellati, con Luigi Di Maio che afferma: «alcune leadership hanno fallito. Per fortuna questo stallo l’hanno risolto il Parlamento grazie anche al contributo del presidente del consiglio Mario Draghi». E ancora: «Credo che nel M5s serva aprire una riflessione politica interna». Parole alle quali Conte replica piccato: «Di Maio ha detto che ci vuole un chiarimento? L’ho detto prima io, un chiarimento ci sarà senz’altro». E ancora: «Se Di Maio parla di fallimento ci chiarirà i suoi comportamenti, non a Conte ma agli iscritti»