Centrodestra, Tajani boccia il patto per le europee di Salvini: impossibile un accordo con AfD e Le Pen

Un patto del centrodestra unito per vincere le Europee del 2024 con uno sguardo rivolto anche ai nazionalisti di Marine Le Pen: la proposta di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, era sembrata da subito una fuga in avanti e una posizione in dissonanza con il piano di Giorgia Meloni che in vista del 9 giugno 2024 lavora a un’alleanza tra Conservatori e Popolari che tenga fuori i socialisti.

Gli alleati hanno mantenuto un silenzio un po’ imbarazzato rotto solo da qualche dichiarazione. Dopo un paio di giorni, ecco arrivare però la netta presa di posizione di Forza Italia con Antonio Tajani : «Per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen», ha chiarito il ministro degli Esteri e vicepremier.

Meloni a Varsavia con i Conservatori europei

Sulla proposta di Salvini per unire il centrodestra Giorgia Meloni ha detto, in un’intervista al Corriere della sera, «c’è tempo per riflettere». Intanto la premier è attesa mercoledì a Varsavia per quello che sulla carta è un seminario del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), ma in prospettiva ha tutte le sembianze di diventare un convegno per imbastire il piano d’azione verso le Europee 2024.

I Conservatori di tutta l’Ue si riuniranno nella capitale polacca dal 4 al 9 luglio con i riflettori puntati sulla linea della loro presidente, Giorgia Meloni, e su quell’asse ancora soltanto ipotetico con il Partito popolare europeo per cercare di soverchiare gli equilibri in seno all’Europarlamento.

Sull’ipotesi pesano le diverse posizioni delle anime di tutto l’arco politico di destra, così come le dispute in vista del voto polacco previsto in autunno. Il seminario arriva all’indomani della rinsaldata alleanza tra i due Visegrád di spicco, Polonia e Ungheria, contro le decisioni Ue in materia di migrazione. Un’opposizione che nemmeno la strenua mediazione di Meloni è riuscita ad arginare. E che potrebbe indebolire l’ipotesi di un avvicinamento ai Popolari, che hanno già fatto notare come la premier italiana corra il rischio di rimanere “incastrata” con alleati Ue considerati inaffidabili.