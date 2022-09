Centrodestra al test della lotta alle autocrazie

La sfida ungherese è stata (invece) implicita nel discorso di Ursula von der Leyen. Ha detto la presidente della Commissione: «Molte e molti di noi hanno dato per scontata la democrazia troppo a lungo (…). Oggi ci rendiamo conto di dover combattere per le nostre democrazie, giorno dopo giorno». E infatti, due giorni dopo, il Parlamento europeo ha votato a larghissima maggioranza (433 voti a favore e 123 contrari) una mozione di condanna del governo ungherese, considerato responsabile di aver trasformato il suo Paese in una “autocrazia elettorale”. Viktor Orbán ha messo in discussione, in Ungheria, gli assetti istituzionali che garantiscono lo stato di diritto liberale (come l’indipendenza della magistratura e dei media dal potere politico). Nella mozione, il Parlamento europeo critica il Consiglio europeo dei capi di governo di “inazione” nei confronti della degenerazione antidemocratica in atto da tempo in Ungheria (oltre che in altri Paesi, come la Polonia e la Romania). La mozione sottolinea che l’articolo 7.1 del Trattato sull’Ue (Tue) «non richiede l’unanimità degli Stati membri per identificare un chiaro rischio di grave violazione dei valori Ue né per formulare raccomandazioni e scadenze precise». Per il Parlamento europeo, dunque, non si può combattere un’autocrazia esterna consentendo che si sviluppi un’autocrazia interna. Tuttavia, anche questa sfida deve essere affrontata, secondo i Trattati, dai governi nazionali. La Commissione europea potrà (dovrà) contrastare l’erosione della democrazia ungherese bloccando i trasferimenti all’Ungheria dei fondi delle politiche di coesione e di Next Generation EU, ma solamente i capi dei governi nazionali hanno il potere di sospendere «i diritti di adesione all’Ue» dell’Ungheria, come il diritto di voto in sede di Consiglio (sempre secondo l’articolo 7 Tue). Quale sarà la posizione di un eventuale governo di destra-centro italiano? C’è poco da dubitare, visto che, nella votazione del Parlamento europeo di venerdì scorso, sia la Lega che Fratelli d’Italia hanno votato contro la mozione di maggioranza, difendendo l’autocrazia elettorale di Viktor Orbán. Così, con un eventuale governo italiano di destra-centro si rafforzerebbe la minoranza di veto che, all’interno del Consiglio europeo, ha finora protetto l’arretramento democratico in stati membri come l’Ungheria (o la Polonia o la Romania). È questo il nostro interesse nazionale? Insomma, il discorso di Ursula von der Leyen ha denunciato le sfide autocratiche all’Ue. È nostro interesse nazionale neutralizzare quelle sfide, se solo si pensa che l’Ue ci ha fornito 191 miliardi di euro per affrontare il dopo-pandemia, ci garantisce il mercato più integrato al mondo in cui le nostre imprese possono operare, ci stabilizza con le sue istituzioni sovranazionali. Se le autocrazie (esterne ed interne) si affermassero, magari anche a casa nostra, allora sì che la “pacchia” sarebbe davvero finita (per tutti).