Centrodestra tutto in piazza sabato a Roma, polemiche per la presenza di Casapound Tutti e tre i leader del centrodestra si ritroveranno a piazza San Giovanni dopo la scelta di Silvio Berlusconi di essere presente sabato insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini di Andrea Gagliardi

Berlusconi: mai fatto guerra con Salvini, sono in pace con tutti

2' di lettura

Alla manifestazione promossa sabato 19 ottobre dalla Lega a piazza San Giovanni a Roma ci sarà tutto il centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d’Italia. E fa scalpore l’annunciata adesione di Casapound, sdoganata di fatto dal leader del Carroccio. «Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci crede più nessuno. Sarà una piazza con almeno 100 mila italiani» ha dichiarato Matteo Salvini. Un appuntamento che chiama a raccolta quel popolo deluso dalla «operazione di Palazzo» che ha portato alla formazione del secondo governo Conte. E sarà l'occasione anche in cui la Lega lancerà la sua petizione per chiedere le dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi.

Tutti e tre i leader del centrodestra (oltre a Giovanni Toti) si ritroveranno a piazza San Giovanni dopo la scelta di Silvio Berlusconi di essere presente sabato. Sin dal giorno in cui la Lega lanciò unilateralmente l’iniziativa del 19 ottobre, Forza Italia ha sempre reagito pacatamente, annunciando la presenza a Roma di una semplice delegazione. Domenica scorsa, invece, l'annuncio a sorpresa del Cavaliere, che ha cambiato ogni scenario: «Il 19 ottobre - ha detto a Milano - sarò anche io in piazza a Roma per protestare, perché questo governo e questi annunci sono lesivi del nostro diritto di libertà». Mossa accolta con freddezza da Matteo Salvini: «Più gente c'è meglio è. Io non sono mica per escludere nessuno. Sono uno inclusivo. Però si guarda avanti», ha commentato in un’intervista al “Foglio”.



Qualche piccola tensione anche sull'organizzazione logistica del programma di sabato: i primi contatti tra gli staff dei leader non hanno definito i dettagli della scaletta degli interventi sul palco. Appare scontato che la conclusione della manifestazione sarà affidata a Matteo Salvini. Ma non è ancora chiaro se ad aprire i lavori sia Giorgia Meloni o Silvio Berlusconi. Probabilmente il nodo sarà sciolto solo nelle ultime

ore, a ridosso della kermesse.