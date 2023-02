Centrodestra vincente: l’impatto sul governo, dall’autonomia al dossier Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

La forza di Fratelli d’Italia, il sollievo della Lega, la tenuta di Forza Italia. Dopo il test delle regionali nel Lazio e in Lombardia, per il centrodestra di governo è il momento di tirare le somme, perché vale quanto insegnava lo scrittore francese François Mauriac: «Quel che importa non è la nostra vittoria, bensì la nostra resistenza».

L’urgenza di rinsaldare i rapporti tra alleati

La lettura dei risultati elettorali da parte della premier Giorgia Meloni è inattaccabile: il governo è indubbiamente più forte, davanti alle opposizioni sgretolate. Ma l’astensionismo record richiede un supplemento di riflessione sullo stato dei rapporti tra partiti, istituzioni e Paese. E gli ultimi scivoloni, come l’uscita di Silvio Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky e l’incontro con Meloni, rivelano l’urgenza di ritarare i rapporti tra gli alleati. È il paradosso delle coppie senza alternative, quando si deve stare insieme ad ogni costo e ciascuno cerca di trarre dalla relazione il massimo vantaggio. Nei momenti clou (come le urne) l’unità è assicurata; nella navigazione bisogna fare attenzione a non sbandare.

L’Ucraina, per Meloni il rischio di doppio isolamento

Il dossier Ucraina impensierisce, eccome. Nonostante si sia fatta largo l’idea che Berlusconi, riesumando a corrente alternata il suo filoputinismo, voglia strizzare l’occhio a quella quota di italiani che i sondaggi rivelano stanca delle conseguenze del conflitto, Meloni non può cedere sul saldo posizionamento euroatlantico dell’Italia. Un posizionamento che però deve poter bilanciare con messaggi distensivi da ogni parte. Sarebbe altrimenti difficile, per la premier di un Paese fondatore dell’Ue, reggere il peso di due isolamenti: nel cerchio di chi conta nel Vecchio Continente e all’interno, tra i partner di governo più volte accusati di guardare con troppo favore alla Russia di Putin.

L’autonomia che scotta

Da qui, verso Forza Italia, il beau geste della revoca della costituzione di parte civile del governo nel processo “Ruby Ter”. Mentre, verso la Lega, c’è l’autonomia differenziata come carta da giocare. L’affermazione di Attilio Fontana in Lombardia ha fatto esultare il Carroccio di Matteo Salvini, che vede salvata la sua poltrona di segretario. Scontato che a Via Bellerio e dintorni l’esito elettorale positivo (e lo sventato pericolo di cannibalizzazione da parte di FdI) venga attribuito anche e soprattutto al disegno di legge varato dal governo il 2 febbraio scorso. Ddl che la premier non ha intenzione di ostacolare. Anche se è decisa a farsi garante degli interessi della Nazione. Consapevole che l’autonomia dovrà vedersela con un altro scoglio “naturale”: la legittimità di riforme così radicali in un Paese dove vota il 40% degli aventi diritto.

La partita delle nomine

Se c’è un terreno su cui FdI si farà valere, è un altro ancora: le nomine. Dalla Rai alle partecipate, il ricambio è considerato d’obbligo. All’insegna della massima: «Chi va piano va sano e va lontano». Nessuna mossa plateale e azzardata, ma lì i rapporti di forza tra i partiti della maggioranza si vedranno. E la “quota Fratelli” peserà, eccome. Un assaggio della strategia si è visto con il Pnrr: la macchina tecnica passerà direttamente sotto il controllo di Palazzo Chigi. Uno snodo fondamentale per investimenti e cantieri, ma anche per i rapporti con la Commissione europea. Quanto e su cosa Lega e Fi daranno battaglia è ancora presto per dirlo. Manca un anno al prossimo giro di boa elettorale: le europee. Tempo di resistere per organizzarsi ce n’è.