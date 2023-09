Century 21 investe in Sicilia: 10 nuove agenzie e 100 assunzioni entro il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro nuove agenzie entro la fine di quest’anno e trenta assunzioni, altre sei nuove sedi entro la fine del 2024 per arrivare in totale a cento nuove assunzioni. È il piano per la Sicilia di Century 21 Italia, la branch italiana del colosso Usa dell’immobiliare sbarcata in Italia nel 2021. Le analisi sul mercato siciliano stanno alla base di questa scelta: «La Sicilia – spiega marco Tilesi, founder e Ceo di Century 21 Italia – è una delle mete più richieste dalla clientela internazionale e questo per una serie di fattori. Innanzitutto le bellezze del posto, uniche al mondo. E poi perché in Sicilia la ripresa dei prezzi nella compravendita è stata più lenta di quella registrata nel resto d’Italia, a fronte di prezzi delle locazioni in aumento, rendendo dunque l'affitto, dal punto di vista di chi compra casa, un investimento molto remunerativo».

Sicilia mercato ad alto rendimento per gli immobili

Secondo un’analisi fatta da Century 21 Italia mentre i prezzi delle compravendite nel resto d'Italia hanno fatto registrare un +2,3% nell'ultimo anno, in Sicilia i prezzi delle vendite di immobili hanno segnato solo un +0,9%, mentre i prezzi delle locazioni, nell’isola più che nel resto d’Italia, hanno subito un forte incremento: +8% rispetto a un +5,2% italiano, portando a un tasso di rendimento nel residenziale medio dell’8,5% (secondo gli esperti, mai così alto negli ultimi 10 anni). Insomma, «gli affitti avranno un ruolo protagonista in questo mercato e i prezzi delle locazioni continueranno a salire – dice Sebastiano Pappalardo, broker dell’agenzia Century 21 Estates di Catania – e a tutto questo si aggiunge che la Sicilia è un territorio che dal punto di vista immobiliare risponde molto bene, sensibile e ricettivo alle nuove occasioni in ambito real estate». Tra le province che stanno registrando le migliori performance, ci sono Siracusa (con un rendimento annuo degli affitti del 10,5%), Ragusa (con un rendimento annuo degli affitti dell’11,5%) e Trapani (8,6%), ma anche singole città che fanno mercato a sé, come Noto.

Ecco perché per Century 21 è il momento giusto per puntare su questa regione. «Lo facciamo – spiega Tilesi – inaugurando quattro agenzie immobiliari entro il 2023: oltre a quella di Catania, già operativa, ne stiamo aprendo un’altra a Catania, una a Messina e, entro fine anno, è prevista l'apertura di un’agenzia anche a Siracusa. L’obiettivo, però, è più ambizioso: vogliamo arrivare a 10 agenzie immobiliari entro il 2024, per essere davvero capillari sul territorio».



Oltre 30 le nuove assunzioni entro il 2023

Per le quattro agenzie che apriranno entro fino anno sono previste circa trenta assunzioni, tra agenti immobiliari e professionisti che hanno una provenienza di natura commerciale nel mondo dei servizi (banche, assicurazioni e finanza) ma che vogliono riposizionarsi e attuare una transizione nell'immobiliare. «L'obiettivo, in parallelo con la crescita nei prossimi anni – dice Tilesi – è superare le 80 assunzioni in tutta la Sicilia (si parla di arrivare a un centinaio ndr)». E continua: «La ricerca è già iniziata e siamo positivamente colpiti da quello che stiamo trovando: diverse imprenditorialità che sposano in pieno la voglia di vivere una transizione da un modello immobiliare tradizionale a un modo nuovo di intendere le agenzie immobiliari, che prevede una molteplicità di servizi, un'apertura nei confronti dell'estero e l'immissione nel ciclo lavorativo di strumenti tecnologici».