“Ceo confidential”, le risposte dei leader ai dilemmi del nostro tempo

Il futuro costringerà le marche a passare la mano a vantaggio dei consumatori, dei loro fans, e a ripensare completamente la filiera produttiva e distributiva. Il futuro costringerà le marche a raccontare tutta la loro verità, aprendo la porta allo scrutinio del pubblico.

La maggioranza delle marche falliranno in questa transizione, perché non potranno difendere la loro mancanza di sostanza attraverso una distribuzione e comunicazione concentrata e monopolistica, che non esistono più con l'avvento di internet. Le marche che sopravvivranno dovranno essere sostenibili e completamente aperte a dialogo e co-creazione con il mondo, senza diventare accessibili solo alla nicchia dei più ricchi e potenti. La sostenibilità non può diventare il nuovo lusso.

Un dilemma chiamato leadership

E veniamo al quarto dei nostri dilemmi. Le tre sfide individuate non potranno essere superate senza nuovi codici di comportamento, e senza una leadership, per usare il termine inglese, diversa da quella attuale. È forse proprio questo l'aspetto più urgente ed affascinante di questa serie di dialoghi con i CEO di oggi. Come formare le nuove generazioni di CEO, uomini o donne, che possano risolvere i temi più scottanti del nostro tempo?

Ecco intorno a queste domande, con un tono di conversazione confidenziale - e da qui il titolo della serie - escono le interviste. Ne esce un quadro dinamico, dove CEO giovani e meno giovani mostrano quello che stanno facendo per prepararsi al futuro, mostrando apertamente successi e aree di miglioramento.

La situazione non è affatto statica. Talento, idee e determinazione non mancano.