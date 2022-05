Ceo factor, la leadership gentile dei nuovi imprenditori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

“Qual è il “CEO Factor”, quello davvero essenziale per il nostro futuro? Qual è il fattore chiave per essere imprenditori e creare valore in quel presente che cambia a ritmi vorticosi, e che va verso un futuro che cambia ogni giorno, il tutto dando benefici a tutti gli attori coinvolti nella filiera produttiva e a tutti gli stakeholders, soprattutto senza autodistruggerci?”.

Dopo il successo di “Primo. Non comandare” (2021, ed. Sole 24 Ore), il giornalista del Sole 24 Ore Pierangelo Soldavini e Francesco Pagano, esperto nell'integrazione di nuove tecnologie al marketing e blockchain, tornano a riflettere sul ruolo del CEO e sulla leadership necessaria per cambiare il nostro mondo nel libro “CEO FACTOR. La leadeship gentile dei nuovi imprenditori” in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese da giovedì 12 maggio, in libreria dal 19 maggio e sulle piattaforme digitali in formato e-book.

Interrogando 25 rappresentanti di una nuova generazione di imprenditori, innovatori nei più svariati settori, tracciano il profilo di un leader che ama il cambiamento, sa ascoltare e ha l'umiltà di re-imparare il proprio mestiere ogni singolo giorno. Ne esce un quadro in cui la consapevolezza sociale, ambientale ed etica viene messa sullo stesso livello del risultato economico, e dove tecnologia, sostenibilità e comunicazione sono al servizio di un mindset di assoluta rottura con i passati modelli di business e di comando.

Tra le storie raccontate ci sono quelle dell'Estetista Cinica, Cristina Fogazzi, lo startupper di successo Alberto Dalmasso, l'influencer della grappa Francesca Bardelli Nonino, e altri protagonisti dei nuovi mondi virtuali, come Thibault Launay di Exclusible, fino all'attore Luca Zingaretti, che parla di sacrifici, equilibrio e soprattutto gentilezza.

“Le voci raccontate in “CEO Factor” sono tante e vogliono ispirare i giovanissimi; mostrano, soprattutto, come creare una nuova via, spesso partendo da pochi mezzi e da tanta volontà e grandi idee, o semplicemente da necessità o mancanza di scelte alternative” spiegano gli autori nella prefazione del volume, per poi domandarsi: “Qual è la formula magica del leader del futuro? E quali i valori e gli ingredienti?”. La risposta è sempre la stessa: “Il coraggio. Il coraggio di ripensare un vecchio sogno ormai di plastica, il coraggio di non credere alle sventure e alle paure di ogni giorno, il coraggio di decidere di costruire un mondo diverso, buono, sano. Il coraggio di accettare sfide che sembrano impossibili, ma non lo sono.”

Come quello di Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l'“Estetista cinica”, che ha saputo fare breccia nel pubblico femminile grazie alla sua immagine di donna normale, la cui bellezza non nasce dalla finzione di canoni artificiali, ma che parte dallo stare bene con se stesse e accettare i propri limiti. “Quindici anni di cabina estetica sono stati una grandissima palestra per la comunicazione con le donne, costruendo un rapporto passo dopo passo” spiega l'Estetista Cinica a “Ceo Factor”.

Potrebbe risultare fuori dai canoni, eppure non si discosta dai concetti espressi all'interno del saggio, la testimonianza di Luca Zingaretti. C'è qualcosa di comune tra la vita di un imprenditore e quella di un attore. In entrambi i casi si tratta di un lavoro dove non ci sono orari. Sulla carta, non c'è un equilibrio magico tra lavoro e vita privata, o meglio una netta separazione. Quindi, come uscirne? “Un attore non ha un orario di lavoro. Io vado sempre in giro con un taccuino. Mi accompagna sempre, per appuntare idee” spiega Zingaretti precisando però di evitare che il lavoro diventi un'ossessione, ma senza che ciò significhi meno dedizione. Ed è proprio l'attore ad ispirare agli autori del libro l'immagine del leader gentile. Perché Il potere della gentilezza, insieme a passione, apertura mentale e gratitudine, rappresenta una delle caratteristiche più importanti per i leader del futuro.

“Ceo Factor. La leadership gentile dei nuovi imprenditori” sarà in edicola per un mese da giovedì 12 maggio al prezzo di 12,90€, in libreria da giovedì 19 maggio al prezzo di 16,90€ e in formato e-book su tutte le piattaforme digitali al prezzo di 9,90€.

CEO Factor contiene anche una DAO (Decentralized Autonomous Organization), la prima mai associata ad un libro, dove si invitano nuovi artisti a raffigurare la leadership del futuro in digitale. I migliori lavori, grazie alla blockchain, sono venduti tramite NFT ed i proventi devoluti a Medici Senza Frontiere e al lavoro di nuovi artisti.