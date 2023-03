Ceo di TikTok ai legislatori Usa: «App non condivide dati con il governo cinese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’amministratore delegato di TikTok si prepara a parlare davanti ai legislatori americani il 23 marzo. Essendo stato depositato, è già noto il testo della sua testimonianza, in cui si legge che l’app di video brevi di proprietà cinese con oltre 150 milioni di utenti americani non ha mai condiviso e non condividerà mai i dati degli utenti statunitensi con il governo cinese.

Il Ceo Shou Chew è atteso davanti alla U.S. House Committee on Energy and Commerce.

Loading...

«TikTok non ha mai condiviso o ricevuto una richiesta di condivisione dei dati degli utenti statunitensi con il governo cinese. Né TikTok onorerebbe tale richiesta se ne fosse mai fatta una», dirà il CEO Shou Zi Chew giovedì secondo la testimonianza scritta inviata alla Commissione energia e commercio.

Il Ceo ha aggiunto che la società madre di TikTok, ByteDance, non è di proprietà o controllata da alcuna entità statale o governativa. «Consentitemi di affermarlo inequivocabilmente: ByteDance non è un agente della Cina o di qualsiasi altro paese», dirà Chew al comitato.

I critici di TikTok temono che i dati dei suoi utenti statunitensi possano essere trasmessi al governo cinese dall’app, mettendo a rischio la privacy degli utenti, e hanno suscitato crescenti richieste di vietare l’app da parte dei legislatori statunitensi.