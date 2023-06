Ceramica, i 25mila lavoratori chiedono un aumento contrattuale di 260 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

I 25mila lavoratori dell’industria della ceramica, piastrelle e materiali refrattari, ceramica sanitaria e stoviglierie chiedono un aumento contrattuale di 260 euro. A Bologna è stata varata dall’assemblea unitaria delle delegate e dei delegati di Filctem, Femca e Uiltec la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore che scadrà il 30 giugno. Il documento sarà inviato subito a Confindustria Ceramica per avviare prima possibile la trattativa.

La parte economica

Per la prossima vigenza contrattuale (triennio 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026) i rappresentanti dei lavoratori chiedono un aumento salariale complessivo di 260 euro al livello di inquadramento D.1, oltre all’incremento delle maggiorazioni per il lavoro festivo e il lavoro notturno.

La parte normativa

Sulla parte normativa le organizzazioni sindacali puntano alla valorizzazione del welfare contrattuale, previdenziale e sanitario, in modo da renderlo più fruibile da parte di tutti e una rivisitazione del sistema classificatorio con l’immediata introduzione di figure professionali, già oggi utilizzate nel ciclo produttivo e non previste nelle declaratorie contrattuali. Sulla formazione ritengono inoltre fondamentale prevedere ore specifiche, durante l’attività lavorativa, dedicate a percorsi per acquisire nuove competenze, anche in tema di salute e sicurezza. Per quanto riguarda i diritti individuali, infine, i sindacati chiedono il miglioramento delle norme relative al congedo per malattie dei figli, ai permessi parentali, ai permessi per le vittime di violenza di genere e al periodo di comporto per malattie degenerative ed invalidanti.