Ceramica, già persi 350milioni: settore in attesa del superbonus

Quasi 350 milioni di euro: è il fatturato andato in fumo tra marzo e aprile per il lockdown nel distretto ceramico di Sassuolo, hub baricentrico lungo la via Emilia (la seconda regione d’Italia più colpita dall’emergenza Covid-19) ma anche uno dei primi cluster manifatturieri a riaprire dopo il lockdown per l’esigenza di arginare il vantaggio dei competitor spagnoli, che hanno chiuso le fabbriche appena un paio di settimane e non hanno mai interrotto le consegne sulle piazze globali. È questo il primo bilancio degli effetti economici della pandemia che il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, traccia in occasione dell’assemblea annuale 2020, che ieri lo ha riconfermato all’unanimità alla guida dell’associazione per il prossimo biennio.

Nella settecentesca Palazzina Ducale di Casiglia i rappresentanti delle 279 imprese del settore - tra produttori di piastrelle, ceramiche sanitarie, stoviglieria, materiali refrattari e laterizi – sono tornati a confrontarsi anche de visu per cercare di capire se e quando potrà tornare a circolare la brezza positiva che soffiava a inizio 2020, dopo un 2019 sotto le attese.

«Fare previsioni per l’anno in corso è praticamente impossibile – rimarca Savorani – perché oggi il mercato domestico è fermo e perché la pandemia, sviluppandosi velocemente e in modo asincrono in quasi tutti i mercati esteri, rende impossibile stimare i suoi effetti sulle nostre esportazioni. Quel che è certo è che l’agevolazione fiscale del 110% prevista nel decreto Rilancio, e di cui aspettiamo di capire gli ambiti di applicazione, può rappresentare un volano straordinario per la ripresa dell’edilizia e, quindi, a cascata del nostro comparto».

Per ora i 224 stabilimenti in giro per lo Stivale stanno lavorando a un 50% della loro capacità produttiva. Mentre le nove settimane di Cig non basteranno a tutelare tutti i 27.600 posti di lavoro dell’industria ceramica italiana. «Gli ammortizzatori sociali potrebbero essere necessari almeno fino a Natale», prevede il presidente, ribadendo che «l’occupazione non si crea né protegge con decreti legge ma andando a conquistare i mercati. Quando si perdono commesse a perdere sono sia le aziende che i lavoratori, giocoforza. Non c'è futuro per un Paese che pensi di salvare il Pil attraverso norme e non attraverso investimenti, semplificazioni amministrative e rilancio delle attività produttive».

Il consuntivo