Cerba: Lifeanalytics compra i laboratori di analisi Abich di Verbania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lifeanalytics srl, società del gruppo di diagnostica ambulatoriale Cerba HealthCare, si rafforza nei laboratori di analisi acquisendo il 100% di Abich srl, gruppo con sede a Verbania attivo nelle analisi biologiche e chimiche. In particolare Abich fornisce servizi di ricerca ed analisi rivolgendosi ai produttori di cosmetici, dispositivi medici, OTC, materie prime e altri prodotti di largo consumo.

Lo sviluppo di Abich, da Verbania al Canada



A vendere sono stati i due fondatori: il ceo Stefano Todeschi e la presidente e direttrice scientifica Elena Bocchietto. Abich, fondata nel 2002, si è sviluppata nel 2008 con la divisione clinica a Vimodrone, dedicata a test di tollerabilità ed efficacia su volontari sani per cosmetici destinati al contatto con cute, annessi cutanei e mucose esterne, mentre nel 2014 ha aperto a Montreal, in Canada, un laboratorio riconosciuto dall’FDA.

Società valorizzata 12 milioni



Abich è stata valorizzata 12 milioni di euro in termini di equity value con un multiplo sull'ebitda pari a 8. Nell'operazione i venditori sono stati assistiti da Sri Group, in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal managing partner Alessandro Lamura e da Alberto Beer per gli aspetti legali e dallo Studio Finocchio-Deriu-Colombara per gli aspetti contabili e fiscali. Ad assistere Lifeanalytics sono stati, invece, Kon per la due diligence finanziaria, Dentons per gli aspetti legali dell’operazione, con un team coordinato dal partner Luca Pocobelli e composto anche dal counsel Claudio Segna, Deloitte per gli aspetti fiscali e PWC per la compliance.