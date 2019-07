Cercasi addetto stampa «senza difetti fisici»: è bufera sul San Carlo di Napoli

3' di lettura

Un addetto stampa, da assumere a tempo indeterminato, «fisicamente idoneo ed esente da difetti o imperfezioni che possono limitare il pieno e incondizionato espletamento, in sede e fuori sede, delle mansioni previste dai Contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché il relativo rendimento professionale».

Da giorni è bufera sul bando, per titoli ed esami, per la ricerca di un addetto stampa a tempo indeterminato per il Teatro San Carlo di Napoli. Domande da presentare entro il 26 luglio 2019. Il sindacato dei giornalisti della Campania, per voce del segretario Claudio Silvestri, ne ha chiesto l’immediato ritiro, con una lettera in sei punti indirizzata alla sovrintendente del teatro Rosanna Purchia, che evidenzia i grossolani errori contenuti nell'avviso pubblico. E ne chiede l'immediato ritiro.

Il sindacato: che fine ha fatto la Costituzione che vieta discriminazioni?

«Esenti da difetti o imperfezioni? Ma siamo all’eugenetica?», tuona Claudio Silvestri. «Al San Carlo cercano un giornalista di razza ariana o dalle fattezze di Roberto Bolle? Che fine ha fatto la Costituzione che vieta le discriminazioni perché “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di condizioni personali”?». Silvestri parla di bando inaccettabile, di «incredibile discriminazione» nella richiesta di candidati esenti da difetti o imperfezioni.

L’inesistente albo dei giornalisti pubblicisti

E punta l’obiettivo anche su un altro requisito richiesto: «l’iscrizione a un inesistente “albo dei giornalisti pubblicisti”, discriminando così la partecipazione dei giornalisti professionisti». In Italia l’albo dei giornalisti è ripartito in due elenchi: professionisti e pubblicisti. Ci sono, inoltre, elenchi speciali per l'iscrizione dei giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Paese e per coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. É anche previsto, annesso all'albo, il registro dei praticanti, dove è iscritto - prima di sostenere l’esame di Stato, chi si avvia alla professione attraverso lo svolgimento della pratica giornalistica .