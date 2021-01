Cercasi casa (più grande) a Roma, Milano e nei borghi. Ma crescono anche le surroghe

Conferme nella classifica in termini di prezzi

Per quanto riguarda le case in vendita, quelle più cercate hanno un prezzo tra i 100.001 e i 200mila euro, seguite da quelle dai 50.001 ai 100mila euro e da quelle con prezzo incluso tra i 200.001 e i 300mila euro, confermando la classifica del 2019. Per quanto riguarda le case in affitto, la preferenza va soprattutto ad immobili con prezzo tra 401 e 600 euro, tra 201 e 400 euro, e tra 601 e 800 euro , come nel 2019.

«La pandemia non ha fermato la ricerca della casa, anzi, abbiamo rilevato una crescita generale forte delle visualizzazioni degli immobili – ha spiegato Daniela Mora, head of consumer & brand marketing di Casa.it – in particolare delle case in vendita che sono salite del +43% rispetto al 2019. Anche la ricerca di case in affitto è aumentata registrando un +8% anno su anno. Ciò è indice del fatto che la pandemia ha aumentato la propensione delle persone a cambiare casa per soddisfare nuove esigenze e desideri».

Intanto crescono surroghe e rinegoziazioni

Intanto, secondo quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e istituzioni finanziarie – III trimestre 2020 pubblicato da Banca d’Italia a fine dicembre e analizzato dall’Ufficio Studi di Tecnocasa, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per circa 11,7 miliardi di euro nel III trimestre 2020. Una crescita del 10,8% delle erogazioni rispetto allo stesso periodo del 2019, per un controvalore di 1,1 miliardi. Analizzando, però, nel dettaglio i dati, scopriamo che crescono dello 0,9% le operazioni di mutuo a supporto di un acquisto immobiliare, mentre surroga e sostituzione aumentano aumento del 120%. Dunque, nel corso dell’anno il mercato della surroga ha sostenuto il comparto dei mutui alla famiglia.

«Riteniamo – spiegano gli analisti di Tecnocasa – che il mercato dei mutui alla famiglia, nonostante le difficoltà di questo periodo, resti ben strutturato. Nel corso degli scorsi anni, per mezzo del Quantitative Easing, la Bce ha contribuito a tenere bassi i tassi di interesse agevolando di fatto l’accesso al credito delle famiglie a tassi molto competitivi. Ad oggi, visti i prezzi degli immobili ancora convenienti, l’abbassamento dei tempi di compravendita ed i tassi dei mutui ancora ai minimi storici, permangono interessanti opportunità sul mercato immobiliare sia per chi vuole comprare a scopi abitativi sia per chi vuole acquistare a titolo di investimento».