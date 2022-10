Cercasi “Gund” italiani: collezionisti paladini dei diritti civili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mentre in Italia il disegno di legge che modifica il primo articolo del Codice civile riconoscendo capacità giuridica al concepito fin dal primo giorno, depositato dal Senatore Maurizio Gasparri, ha (ri)acceso il dibattito tra abortiste e anti-abortiste cogliendo tutte un po' alla sprovvista… ma non troppo. Negli Stati Uniti dove la sentenza della Corte Suprema Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022), che ha capovolto la storica decisione Roe v. Wade del 1973 (per cui l'aborto era un diritto costituzionalmente protetto), è già stata ‘assimilata', si è passati alla ricerca di soluzioni per le donne che vogliano esercitare quel diritto che pareva acquisito, ma non lo è più.



In prima linea

Collezioniste e collezionisti, musei ed artiste e artisti particolarmente sensibili alla causa hanno già trovato modi per contribuire con donazioni e progetti a finanziare l'aborto, oggi assicurato soltanto in alcuni Stati della federazione. Particolarmente attiva su questo fronte è la filantropa e collezionista Agnes Gund che colleziona arte contemporanea dal 1960, cioè dall'anno del suo divorzio, perché per lei collezionare è un atto privato e personale. “Dopo avere incontrato l'artista Mark Rothko ed aver acquistato un suo quadro, mi sono sentita più forte e potente di prima” ha raccontato Gund a WMagazine . Se collezionare ha cambiato la vita di Gund, ora con le sue opere è intenzionata a cambiare la vita di chi ne ha bisogno. Nel 2017 ha venduto il suo adorato «Masterpiece» di Roy Lichtenstein per 100 milioni di dollari a favore dell'Art for Justice Fund, la sua associazione che sponsorizza artisti e finanzia programmi per il reinserimento dei carcerati.

Loading...

Di recente Agnes Gund ha deciso di battere alla “20th Century Evening Sale” del prossimo 17 novembre 2022 presso Christie's di New York un dipinto concettuale sempre firmato dall'artista pop Roy Lichtenstein e sempre facente parte della sua collezione privata. L’entusiasmo generato dall'asta della collezione di Ann & del figlio di J. Paul Getty, Gordon Getty (realizzo netto di 2,1 miliardi di $ nel 2020), battuta il 20 ottobre, che ha totalizzato 79,4 milioni di dollari, rende l'hyper per novembre molto alto.



«Mirror #5» di Roy Lichtenstein. Courtesy Christie’s

In asta per beneficenza

L'opera della Gund, «Mirror #5» (1970) è già stata valutata da Christie's tra i 3,5 a 5,5 milioni di dollari, ma potrebbe superare le stime. I proventi dell'asta andranno a sostegno del Fondo Groundswell che finanzia la giustizia riproduttiva e l’YWCA di Kalamazoo per il progetto “Get Out the Vote”, una campagna che supporta la legalità dell'aborto in Michigan in vista del voto che si terrà nove giorni prima dell'asta. L'Art for Justice Fund ha già fatto sapere che saranno disposti ad eguagliare la cifra raggiunta in asta devolvendola a sostegno dei progetti.

La sala restaurata da Atkins, Courtesy Uffizi

Se Gund è in prima linea tra i collezionisti a farsi portavoce di un movimento protettore dei diritti civili, ci sono altrettanti artisti ed artiste che si battono con le loro opere per i diritti delle minoranze. Per restare sul tema della “planned parenthood” basterà citare Marilyn Minter che ha organizzato un'asta benefica alla quale hanno partecipato Cindy Sherman, Laurie Simmons, Richard Prince, Richard Serra e Brice Marden che ha raccolto 4 milioni di dollari. Sempre la Minter ha poi collaborato con Miley Cyrus e Marc Jacobs a realizzare delle T-shirt che hanno fatto incassare 100.000 dollari per la medesima causa.