Cerchi lavoro? Arriva Jonny Job la app alimentata con il passaparola

Per chi è alla ricerca di un lavoro arriva una app che sfrutta il sistema più utilizzato in passato per la ricerca di un lavoro, il passaparola. Si chiama Jonny Job ed è stata lanciata da Openjobmetis, l’agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana. Sebbene non professionale, il passaparola risulta ancora oggi uno dei canali più importanti per far incrociare domanda e offerta di lavoro. Secondo i dati dell’ultimo rapporto Inapp 2021 il passaparola si attesta al 1° posto in termini assoluti tra i canali di ricerca attiva del lavoro, con particolare riferimento alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 32 anni e per quella del Mezzogiorno. Secondo un'indagine effettuata da Openjobmetis su un campione rappresentativo di professionisti, l’82% degli intervistati dice di aver segnalato un conoscente per una posizione lavorativa o di averne ricevuta una in tal senso. Il 50% ha esperienza di entrambe le situazioni a fronte invece di un 18% che non ha mai avuto a che fare con il passaparola nella sfera professionale

Scaricando la app (gratuita), tutti possono vedere le offerte di lavoro che possono essere filtrabili per area geografica e tipologia, che ogni giorno Openjobmetis propone e farsi da tramite per un parente, un conoscente, un amico alla ricerca di un posto di lavoro. Una volta inviata la segnalazione del possibile candidato, i recruiter di Openjobmetis porteranno avanti l’iter di selezione attraverso il contatto diretto. L’app introduce anche un sistema premiante per valorizzare chi si registra ed è più attivo.

L’amministratore delegato di Openjobmetis, Rosario Rasizza, spiega che «Openjobmetis vuole rivoluziona il mercato del lavoro e lo fa dando al passaparola un valore finora mai riconosciuto. Sono convinto che il rilancio del lavoro sia la chiave per la ripartenza. Jonny Job mette chiunque in condizione di dare il proprio contributo a questa svolta. La segnalazione informale di una persona di fiducia è un gesto comune, abituale e spontaneo, che può rivelarsi fondamentale se motivato dalla volontà di aiutare qualcuno a trovare un lavoro». Nell’app i ruoli possono essere interscambiabili e un segnalato può diventare a sua volta segnalatore, perché tutti noi possiamo essere Jonny, soprattutto nel paese del passaparola.