Cereal Docks, 40 anni di crescita e innovazione

40 anni di attività

Celebrare quarant’anni di un’attività imprenditoriale significa festeggiare un traguardo importante, ricordare quattro decenni di sfide e opportunità vissute dentro l’azienda, ma soprattutto fissare un punto di partenza verso nuovi obiettivi. Si tratta, insomma, di un’occasione per guardare alla propria storia, ragionare sul presente e immaginare il proprio futuro.

È questo il significato dell’anniversario celebrato nel Campus H-Farm lo scorso ottobre da Cereal Docks, azienda veneta attiva nella prima trasformazione agroalimentare, fondata a Camisano Vicentino nel 1983 da Mauro Fanin, oggi Presidente e Amministratore Delegato, insieme al cugino Paolo Fanin, Vicepresidente.

Dal primo impianto dedicato alla raccolta del mais, l’azienda non ha mai smesso di crescere in un incessante percorso di valorizzazione delle filiere agricole di mais, soia, girasole e colza. Oggi, lavorando ogni anno circa 3 milioni di tonnellate di semi oleosi e cereali in 11 stabilimenti con oltre 400 dipendenti, Cereal Docks è lo snodo che connette più di 17 mila agricoltori in Italia e decine di migliaia nel mondo con 1.200 clienti che utilizzano gli ingredienti Cereal Docks nei settori feed, food, pharma, cosmetic, tecnico ed energetico.

Quattro le aree di attività dell’azienda veneta: la trasformazione di semi oleosi da filiera italiana per la produzione di farine, oli e lecitine destinati all’industria alimentare e dei mangimi; la trasformazione e lavorazione di semi di soia (da filiera internazionale) per la produzione di farine, oli e lecitine per l’industria alimentare e mangimistica; la raccolta, stoccaggio e distribuzione di mais e altri cereali che avvengono negli stabilimenti di Portogruaro (VE) e Ortisoara (Romania); la trasformazione del mais sia convenzionale che biologico per la produzione di ingredienti e semi lavorati gluten-free per l’industria alimentare e la GDO.



Il presidio della filiera dal campo alla tavola

In 40 anni di storia, Cereal Docks ha conquistato credibilità e reputazione grazie alla coerenza con principi e valori radicati ma capaci di rinnovarsi ed evolversi nel tempo. L’obiettivo di questo quarantennale processo di crescita è stato di presidiare sempre più efficacemente la catena del valore, dal campo al prodotto, garantendo continuità di fornitura e servizio al mercato attraverso l’attenta gestione dei rischi e grazie ad un’organizzazione flessibile, improntata a criteri di efficienza, reattività e velocità. Asset strategici in questo senso sono stati lo sviluppo di un sistema logistico intermodale che integra nave, rotaia, gomma e l’aumento della capacità di stoccaggio per mitigare i rischi climatici e/o geopolitici.



L’impegno nella sostenibilità e nell’efficienza energetica

Altro fiore all’occhiello del Gruppo è stato lo sviluppo di un modello energetico affidabile e sostenibile, una visione lungimirante, specialmente nell’attuale scenario caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi delle fonti energetiche.

Gli impianti fotovoltaici installati negli stabilimenti e quelli di cogenerazione alimentati con bioliquidi per la produzione di energia, hanno traghettato il Gruppo verso l’indipendenza energetica. Il 2022 ha visto la produzione di 26,8 GWh di energia, garantendo all’azienda una produzione di energia del +25% superiore al fabbisogno dei propri stabilimenti.

Questi investimenti hanno prodotto un bilancio energetico all’attivo e l’immissione dell’extra gettito nella rete di distribuzione nazionale, nonché lo sviluppo di prodotti dall’alto valore aggiunto, quale, ad esempio, l’olio di semi di girasole prodotto con impiego di energia elettrica e termica esclusivamente da fonti rinnovabili.



Innovazione e ricerca al primo posto

La ricerca è parte integrante della cultura e della strategia aziendale del Gruppo Cereal Docks, nell’ottica di garantire sempre maggiore sicurezza alimentare e il controllo e il miglioramento dei processi produttivi. Un impegno concreto, che contempla diversi aspetti delle attività del Gruppo: dalla digitalizzazione delle filiere, alla sperimentazione di innovative tecniche agricole 4.0, all’ampliamento del portafoglio prodotti. Cereal Docks investe costantemente in attività di R&I per portare più genuinità e sostenibilità nei prodotti non animal-based. Il Dipartimento R&I studia le esigenze dei clienti e sviluppa ingredienti innovativi per contribuire al miglioramento della nutrizione tutelando qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. Non solo, il Gruppo investe in startup e piccole imprese altamente innovative dei settori FoodTech e AgTech attraverso il proprio veicolo di Corporate Venture Capital Grey Silo Ventures.



Guardare al futuro: diversificazione e ingredienti funzionali

Gli indirizzi strategici che stanno orientando l’evoluzione del Gruppo in questi ultimi anni nascono dalla consapevolezza che oggi non basta più parlare di “alimentazione” ma è fondamentale ragionare di “nutrizione”. Per questo sono state create specializzazioni di prodotto ed è stato rafforzato il core business del Gruppo.

Il rafforzamento della crescita grazie all’ampliamento dell’offerta e a nuove opportunità commerciali è un percorso iniziato fin dalla creazione di Nateeo, la business unit con la mission di fornire ai produttori dell’industria alimentare emulsionanti, oli, miscele funzionali e ingredienti ad alto valore aggiunto. Successivamente, l’ingresso nelle biotecnologie con Aethera Biotech, società scientifica innovativa attiva nello sviluppo di principi attivi vegetali per la cosmesi e la nutraceutica e l’offerta di ingredienti da agricoltura biologica con Cereal Docks Organic e l’acquisizione dello stabilimento di Roverchiara (VR) dedicato ai prodotti biologici hanno ulteriormente concretizzato questa strategia.

Oggi, gli ultimi passi avanti del Gruppo sono arrivati dalle acquisizioni di Ital Green Oil, che opera nel settore della prima trasformazione di semi oleosi (soia), e di Molino Favero, azienda specializzata nella produzione di farine speciali gluten-free e di ingredienti per l’industria alimentare e la GDO. Due acquisizioni che proiettano il Gruppo verso una nuova era, in cui sarà necessario soddisfare la domanda dei consumatori di un’alimentazione sana e genuina e le loro aspettative di salute e benessere offrendo prodotti e ingredienti sempre più sicuri, tracciabili, sostenibili, con standard qualitativi trasparenti e certificati.