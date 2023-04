Cereal Docks alla svolta sull’energia Dall’olio di soia l’alternativa al gas

«Quando il gas costa più di 60 centesimi al metro cubo l'olio di soia diventa conveniente -spiega l'imprenditore – tenendo anche conto non solo del costo diretto ma anche del risparmio ottenuto in termini di minori acquisti di quote di emissioni. Ma l'altro nodo che in questo modo si scioglie, direi fondamentale, è quello della disponibilità. Abbiamo aderito al programma di interrompibilità chiesto dal Governo e l'olio di soia, al di là dei costi, rappresenta un'alternativa importante per la nostra continuità produttiva in caso di stop delle forniture di gas».

Con le autorizzazioni necessarie in dirittura d'arrivo le prove sono già programmate a breve, tre giornate di produzione reale per testare e tarare gli impianti, realizzando così le prime farine di soia in modalità green, partendo dal sito principale di Camisano Vicentino.

Le vecchie iniziative

Percorso green che peraltro in termini energetici il gruppo veneto ha intrapreso da tempo, arrivando ad esempio ad una potenza installata di oltre 13 MW di energia fotovoltaica, con un target di 20 in tre anni. Produzione da fonti rinnovabili che al momento copre già il 35% dei fabbisogni energetici complessivi del gruppo. Nato nel 1983 proprio a Camisano Vicentino e impegnato nei suoi sei impianti produttivi a trattare ogni anno oltre tre milioni di tonnellate di materie prime agricole.

«Il passo successivo – spiega Fanin – è quello di puntare sulla fabbrica intelligente anche nella produzione di energia, gestendo il mix in modo flessibile. Per dare precedenza al fotovoltaico di giorno, oppure al gas o all'olio di soia, tenendo conto dei prezzi di mercato o di altri fattori: stiamo investendo in nuove tecnologie digitali e in questo modo l’impianto di Camisano diventerà in termini di gestione dell’energia un sito 4.0. L'importante è continuare sulla strada della diversificazione, valorizzando al meglio ciò che la filiera agroalimentare può fornire. Oggi gli ettari coltivati a soia in Italia sono 3-400 mila e la produzione arriva a un milione di tonnellate. Non rappresenta certo la soluzione definitiva per l'indipendenza energetica nazionale ma un piccolo contributo può arrivare anche da qui».

