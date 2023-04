Cereali, in arrivo sementi da piantare ogni tre anni e varietà senza glutine

Agricoltori che sono, invece, già coinvolti in Graditi, un progetto condotto in Campania dall’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino (Cnr-Isa). Punto di partenza la sperimentazione su alcune varietà di grani del passato per valorizzare la biodiversità agraria, realizzare una coltivazione sostenibile e avviare una filiera locale di prodotti di qualità.

«I risultati del primo anno di sperimentazione sono stati interessanti soprattutto per il grano tenero e per la varietà Risciola – afferma la coordinatrice del progetto Maria Grazia Volpe –. I prodotti ottenuti da questi cereali (come pasta, farina e birra) si sono rivelati interessanti sia per il gusto non omologato sia per il profilo nutrizionale, superiore ai prodotti in commercio per quanto riguarda il tenore in fibra e in antiossidanti». Un buon punto di partenza per lo sviluppo di una linea di prodotti alimentari di nicchia, da vendere con il marchio di qualità Graditi, next step del progetto.

Sono già sul mercato, invece, i prodotti ottenuti dalla germinazione del frumento, una pratica rivalutata solo di recente dopo che a lungo la si è ritenuta dannosa per la qualità tecnologica del grano. Invece gli studi recenti hanno rivelato che, se adeguatamente condotta, permette di ottenere farine che danno impasti più digeribili, che restano morbidi più a lungo e che sono anche più ricchi di minerali e vitamine.

Così oggi i cereali germinati sono stati rivalutati sia per la produzione di alimenti funzionali sia per migliorare le prestazioni tecnologiche delle farine commerciali.

