Cereali, ecco come cambiano le rotte mondiali. Quotazioni in calo del 40%

Inoltre, aggiunge «i raccolti stanno andando bene in tutto il mondo e in molti paesi gli agricoltori, che non avevano venduto con i prezzi ai massimi dopo lo scoppio della guerra, ora scontano la ripartenza dell'export dall'Ucraina e si ritrovano con i magazzini già pieni».

Anche il blocco dell’import deciso dai cinque paesi dell’Est Europa «pur se giustificato – dice ancora Licciardi – alla fine si è rivelato un boomerang di cui invece ha beneficiato l’industria di trasformazione italiana. Oggi in Romania, Ungheria, ma anche in Serbia si attende un ottimo raccolto, il crollo dei prezzi non era dovuto solo agli arrivi dall’Ucraina. L’iniziativa sul Mar Nero e i corridoi di solidarietà europei hanno funzionato, i prezzi hanno perso oltre il 40% anche se restano su livelli comunque buoni in valori assoluti. Il grano tenero, che fino a pochi mesi fa era trattato a oltre 400 euro a tonnellata franco arrivo, è sceso a 220, quasi la metà. Il mais, che era arrivato quest’anno su alcune piazze a superare il prezzo del grano tenero, è sceso a 240 euro da 380 euro».

Anche il mercato del grano duro (una “nicchia” da 40 milioni di tonnellate rispetto a quasi 800 del frumento tenero) ha ritrovato un equilibrio dopo la carenza di materia prima della scorsa campagna, così come quello dei noli marittimi e assicurativo. Ci sono più navi disponibili rispetto a un anno fa a ritirare materie prime di cui l’industria alimentare italiana continua ad avere strutturalmente bisogno.

I dati relativi ai primi otto mesi della campagna 2022-23 indicano un aumento delle importazioni del 20% per il grano duro, del 38% per il mais e una diminuzione del 10% circa per il grano tenero. La ripresa produttiva attesa quest’anno per i raccolti nazionali (+10% per il grano tenero e +5% il duro) può solo intaccare un deficit rispetto al fabbisogno pari al 65% per il grano tenero, al 50% per il mais e al 32% per il grano duro.

Per rispondere alle criticità della logistica nazionale, conclude Licciardi «va monitorato costantemente l'accesso dei treni dal Nord Est europeo. Abbiamo già un notevole afflusso di carri ferroviari di cereali da Ungheria, Serbia, Croazia. A questi dobbiamo aggiungere quelli dell'Ucraina. L'importante è che non si crei un collo di bottiglia che paralizzerebbe la logistica».