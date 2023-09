Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’azienda Cereser, affermata a livello internazionale da oltre cinquant’anni nell’industria della pietra naturale, ha progettato un’opera immersiva che sarà accessibile al pubblico da lunedì 25 settembre a sabato 30 settembre nello showroom di Cereser a Rivoli Veronese. Domenico Cereser ospita l’archistar Jürgen Mayer a Verona in occasione della suggestiva installazione White Cloud, a cura dell’architetto Giorgio Canale, art director dell’azienda Cereser. White Cloud «è un’installazione artistica che sfida le convenzioni spaziali e cattura l’immaginazione degli spettatori», spiegano gli organizzatori: «È una creazione audace che evoca una sensazione di leggerezza, purezza e mistero. La sua dimensione imponente e la sua forma avvolgente creano un’esperienza coinvolgente per il pubblico». Jürgen Mayer – architetto e professore di fama mondiale – firma progetti internazionali e riconosciuti per maestosità e innovatività come la Setas de Sevilla in Spagna e il Museum Garage di Miami. È stato docente in diverse università come l’Universität der Künste Berlin, l’Università tecnica di Monaco, la Graduate School of Design dell’Università di Harvard, l’Architectural Association School of Architecture di Londra e la Columbia University di New York. I suoi progetti sono presenti in varie collezioni, tra cui il Museum of Modern Art (MoMA) di New York e il MoMA di San Francisco.