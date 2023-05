Ceresio in Giallo: vince Andrea Fazioli con “Le strade oscure”

Tommaso D'Anastasio, Teresa Rita Agostinone, Emma Cardone, Davide Intelligente, Anita Paolilli sono cinque piccoli talenti a 360 gradi con la passione per la scrittura e la letteratura, già vincitori del talent di Edizioni Il Viandante: c'è chi suona il flauto, chi è percussionista in erba, chi suona il piano da 10 anni e pratica pallanuoto, chi gioca a pallacanestro ed è appassionato di scacchi e matematica, chi è stata tre volte campionessa nazionale di pattinaggio artistico a rotelle. Vincono il Premio Giovani Autori Claudio De Albertis con un romanzo in cui i protagonisti sono 4 ragazzi amici e affiatati come loro.

Di seguito i vincitori per le altre sezioni del concorso

Racconti inediti ambientati sui laghi

Barbara Ghedini, Al me laghet. Primo premio Musajo Somma di Galesano di 500 euro.

Daniele Torquati, Fiàa de San Vincent. Secondo premio di 250 euro.