Cernobbio, che cosa pensano del Conte bis i partecipanti al Forum Ambrosetti

Pier Carlo Padoan (ex ministro dell’Economia)

Dopo la formazione del nuovo Governo Pd-Movimento 5 Stelle si è visto un forte calo dello spread, finalmente il rischio politico è stato tolto dal tavolo. Questa è un'ernorme spinta per ripartire. C'è fiducia nel nuovo Governo, c'è positività per il Paese. Lo ha detto l’ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, a margine del Forum European House-Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

Gian Maria Gros-Pietro (presidente di Intesa Sanpaolo)

I mercati stanno esprimendo fiducia in questo momento. Credo che la valutazione dei mercati alla fine sia quella che determina le condizioni. Dal nuovo esecutivo mi aspetto quello che si aspetta l’Italia: affrontare i problemi della crescita. Per crescere bisogna contenere il debito pubblico perché è una grossa tassa sull’economia italiana. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del Forum European House-Ambrosetti.

Toni Volpe (amministratore delegato di Falk Renewables)

Il giudizio sul nuovo Governo Pd-Movimento 5 Stelle è assolutamente positivo. Già il Governo precedente spingeva per la transizione energetica, mi sembra di capire che in base ai primi annunci sul programma del nuovo governo questa impostazione venga ulteriormente rafforzata. Bene direi, meglio di così mi sembra difficile. Lo ha detto l'amministratore delegato di Falk Renewables, Toni Volpe, parlando a margine del Forum The European House-Ambrosetti.