Cernobbio: il mondo instabile tra dazi, hi-tech e crisi economiche Le guerre commerciali, quelle tecnologiche e lo spettro di una guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. La Cernobbio 2019 mostra uno scenario di incertezze di Roberto Da Rin

Le guerre commerciali, quelle tecnologiche e lo spettro di una guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. La Cernobbio 2019, nell’infinito viaggiare di dichiarazioni, tweets, interviste, relazioni e panel, mostra uno scenario di incertezze. Tra i 60 relatori che in 14 sessioni hanno tracciato ipotesi, auspicabili sentieri di crescita o temuti scivoloni in un’altra recessione, l’unico assente è stato l’ottimismo manifesto.



«È una seconda guerra fredda tra Stati Uniti e Cina - spiega Niall Ferguson, storico alla Stanford University - con intrecci e peculiarità di ordine commerciale e tecnologico. Gli Stati Uniti hanno bisogno di allarmismi e Trump ha saputo risvegliare questo spirito. Il problema è che non è facile da governare, soprattutto perché la sua rielezione non è affatto scontata: ha il 50% di probabilità di essere rieletto, dipende dall’economia. Il nodo dei dazi tra Washington e Pechino si rivelerà cruciale per determinare il prosieguo di un trend protezionista o una svolta più conciliatoria».



Uno scenario comunque complesso nel quale David H. Petraeus, presidente di Kkr global institute e una delle figure più rilevanti nella Difesa americana del post 11 Settembre, introduce altre variabili determinanti: il ruolo della Nuova Russia, l’Iran, la Corea del Nord. «È tornata la storia», dice Petraeus.

Il Forum di Cernobbio è una opportunità per offrire alla classe dirigente italiana e internazionale elementi per anticipare strategie competitive vincenti, ha detto Valerio DeMolli, ad di “The european house Ambrosetti”.

Stavolta però gli scenari tracciati mostrano criticità diffuse: la guerra commerciale, certo, quella valutaria e quella tecnologica. Protezionismo, nodo migranti, populismo e cyber-sicurezza sono gli altri temi sul tappeto. Cui si aggiunge il multilateralismo in via di decomposizione.

