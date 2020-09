Gualtieri: «Calo del Pil non sarà a due cifre». E sul Recovery fund: «Non disperderemo risorse»

11:20 Migranti, Lamorgese: «Non possiamo affondare barchini. Al lavoro per impedire partenze». E sui ricollocamenti: «Siano obbligatori e multa per chi non partecipa».

«Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna quindi lavorare con i Paesi di provenienza, come la Tunisia dove sono stata due volte a luglio ed agosto». Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Lamorgese ha ricordato che «negli ultimi due mesi tutti i migranti sono arrivati con sbarchi autonomi, l'unico arrivo con una nave ong è avvenuto la scorsa settimana ed ha riguardato 350 persone».

La ministra ha parlato anche del tema della ricollocazione dei rifugiati: «Nel Patto per le migrazioni che sarà presentato a breve - ha sottolineato - si dovrebbe assolutamente stabilire il principio dei ricollocamenti obbligatori e non facoltativi. I Paesi Visegrad non vogliono e noi abbiamo proposto che ci siano sanzioni economiche per chi non partecipa ai ricollocamenti».