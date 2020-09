Cernobbio, via al Forum Ambrosetti.Di Maio: i giovani i più penalizzati dalla crisi. Il Papa: serve cambiamento

9:14 Il Papa: serve cambiamento straordinario per uscire dalla crisi

«Serve impegno straordinario per uscire dalla crisi. Nessuno si salva da solo. Abbiamo toccato con mano la fragilità di tutti.Non essendo stati capaci di diventare solidali nel bene e nella condivisione delle risorse, abbiamo vissuto la solidarietà della sofferenza.La pandemia ha abbattuto le fragili motivazioni che sostenevano un certo modello sviluppo». Sono alcuni dei passaggi del messaggio di Papa Francesco al Forum Ambrosetti, iniziato oggi a Cernobbio (Como).

«Oggi l'economia, intesa come legge della casa del mondo, può diventare espressione di cura che non esclude ma include, che non sacrifica l'uomo agli idoli della finanza, che usa il denaro non per dominare ma per servire - prosegue il messaggio - Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. È un tempo di discernimento alla luce etica per ripartire».