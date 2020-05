Cersaie rinviato a novembre: il mondo della ceramica non rinuncia alla sua fiera Slittamento in avanti di 42 giorni per la manifestazione, motivata dalla necessità di assicurare la sicurezza di espositori e visitatori, imparando a convivere con l’emergenza Covid di Giovanna Mancini

Il mondo della ceramica italiana resiste attorno alla sua fiera di riferimento – il Cersaie – che ha comunicato lo slittamento di 42 giorni delle date, confermando però la volontà di esserci quest’anno e di proporsi, dal 9 al 13 novembre nel quartiere fieristico di Bologna, come un appuntamento di rilancio dell’economia italiana fortemente provata dall’emergenza Covid-19.

La decisione di spostare in avanti la manifestazione – che oltre ai produttori di piastrelle in ceramica (un settore che in Italia vale 5,4 miliardi) vede coinvolti anche i settori dell’arredobagno, dell’architettura e del design – è stata determinata dalla necessità di garantire tutte le misure di sicurezza a espositori e visitatori, spiega il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone.

Convivenza necessaria

«La necessità di convivere, nel prossimo futuro, con Covid-19 richiede la definizione di protocolli di standard europeo – ha detto Bruzzone –, per consentire a espositori e visitatori di frequentare in sicurezza la manifestazione durante tutti i momenti della trasferta a Bologna. Stiamo lavorando a questo importante obiettivo a livello associativo nazionale ed europeo, con le istituzioni e le associazioni di categoria coinvolte, per essere accanto alle imprese nel rilancio dell’economia e a supporto della competitività delle nostre filiere industriali».

Rimandare ma non cancellare, come invece è accaduto per altri importanti appuntamenti espositivi in Italia e nel mondo in programma nei primi mesi dell’anno.

C’era bisogno di più tempo per completare i lavori di un nuovo padiglione – anche questo strategico per consentire un migliore afflusso di espositori e visitatori al Cersaie – e per adeguarsi alle normative di igiene e sicurezza sanitaria.

Manifestazione di riferimento

Ma il mondo della ceramica non vuole rinunciare a un momento così importante ormai non soltanto per i produttori di piastrelle, ma per l’intera filiera delle costruzioni e del progetto a cui Cersaie si rivolge, anche con il nuovo padiglione Contract Hall, dove saranno ospitati 12 studi di architettura e una trentina di aziende di diverse categorie merceologiche legate al mondo contract (cucine, outdoor, illuminotecnica, wellness, domotica ecc).