Decreto green pass bis: obbligo per sciare, tampone di 72 ore e dad solo in zona rossa

Green pass con tampone molecolare negativo valido 72 ore invece che 48. Obbligo di green pass anche per gli impianti sciistici. Deroga possibile alla regola della scuola in presenza solo in zona rossa (non più in zona arancione). Obbligo di mascherina sempre all’università anche se tutti gli studenti sono vaccinati. E green pass provvisorio per i migranti irregolari vaccinati. Sono alcune delle principali novità introdotte dalla commissione al decreto green pass bis approvato dalla Camera con 335 sì, 51 no e tre astenuti. Il decreto, sul quale il governo ha posto la fiducia, passa ora «blindato» al Senato: va convertito entro il 5 ottobre.

Il provvedimento, varato ad agosto dal Cdm, ha esteso l’obbligo di green pass al personale scolastico e universitario, oltre che sui mezzi di trasporti a lunga percorrenza (no tra, bus o metro). Il testo finale votato assorbe però anche il decreto ter approvato lo scorso 8 settembre che amplia ancora di più la platea - green pass necessario per genitori e chiunque acceda in scuole e università, compreso personale delle ditte di pulizia e addetti alla mensa - introducendo anche l’obbligo di vaccini per i dipendenti delle Rsa che scatterà dal 10 ottobre. E specifica che la mancata esibizione di green pass è considerato assenza ingiustificata e scatta da subito lo stop alla retribuzione

Green pass di 72 ore con tampone molecolare

Ma, come anticipato, ci sono anche alcune importanti novità introdotte con gli emendamenti approvati in commissione. Tra queste l'estensione della validità del tampone molecolare che diventa di 72 ore - non più 48 ore come per i test rapidi antigenici - ai fini del green pass. Prevista anche la fornitura obbligatoria di mascherine FFP2 e FFP3 al personale che lavora nelle scuole dell'infanzia.

In Università sempre con mascherina

Nelle Università resta l’obbligo di tenere la mascherina anche quando alle attività didattiche partecipino studenti che sono stati tutti vaccinati o che siano guariti dal covid. Alla base di questa scelta, è stato spiegato, c’è la natura delle comunità degli universitari: a differenza di quelli delle scuole, gli studenti universitari non sono suddivisi per classe, ma “migrano” all’interno degli atenei, cambiando spesso “compagni di studio” a seconda delle lezioni che devono seguire e dei luoghi dove vengono tenute.

Opzione dad solo nelle zone rosse

A scuola l’opzione della “dad” (a parte i casi di quarantena) è prevista solo nelle zone rosse, in circostanze di «eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica». È stata eliminata dal testo questa opzione per le zone arancioni.